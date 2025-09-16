Últimas Noticias
LAP denuncia que el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ha recibido tres amenazas falsas de bomba en las últimas 48 horas

Desde la concesionaria Lima Airport Partners exhortaron a la ciudadanía a detener estas conductas.
A través de un comunicado, la concesionaria del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez indicó que estos actos representan un delito de acuerdo con el Código Penal.

La concesionaria Lima Airport Partners (LAP) denunciaron este martes que el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ha recibido tres falsas amenazas de bomba en las últimas 48 horas.

A través de un comunicado, indicaron que estos actos, además de generar alarma y retrasos en la operación representan un delito de acuerdo con lo establecido en el Código Penal, como delitos contra la seguridad pública y delitos de entorpecimiento de servicios públicos.

Asimismo, reafirmaron que la seguridad de los pasajeros, usuarios y colaboradores es su máxima prioridad; por lo que cada alerta es atendida “de manera inmediata y con total seriedad, activando los protocolos de seguridad en coordinación con las autoridades competentes”.

“Exhortamos a la ciudadanía a actuar con responsabilidad y a no incurrir en este tipo de conductas ilícitas, que afectan la experiencia de viaje de miles de personas y ponen en riesgo el normal desarrollo de las operaciones aeroportuarias”, indicaron.

Amenaza descartada

En vísperas, LAP informó sobre una amenaza de bomba, la cual fue descartada tras las verificaciones correspondientes en coordinación con la aerolínea afectada y la Unidad de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional del Perú.

“Se ha descartado la amenaza de bomba y los pasajeros del vuelo de LATAM, rumbo a Juliaca, ya se encuentran embarcando hacia su destino final”, indicaron mediante un comunicado.

