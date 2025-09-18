Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP217 | INFORMES | Los jóvenes peruanos y el rol clave que cumplirán en las elecciones generales 2026
EP 217 • 04:00
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Poco a poco se escucha voz del papa León XIV en temas sociales y multilaterales, dice periodista
EP 1869 • 15:58

Levantarán simultáneamente en diferentes países las andas del Señor de los Milagros

La procesión se realizará el sábado 4 de octubre desde el mediodía por las avenidas Tacna y Emancipación y los jirones Chancay y Conde de Superunda.
La procesión se realizará el sábado 4 de octubre desde el mediodía por las avenidas Tacna y Emancipación y los jirones Chancay y Conde de Superunda. | Fuente: Andina
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

José Luis Toledo, mayordomo de la Hermandad del Señor de los Milagros, dijo que en ciudades de los continentes de América, Europa y Asia se desarrollarán la denominada "levantada mundial".

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Hermandad del Señor de los Milagros anunció que en diversas ciudades del Perú y de otros países cargarán en simultáneo las andas del Cristo Moreno el 4 de octubre al mediodía (hora peruana).

El arzobispo de Lima, Carlos Castillo, resaltó la participación del Grupo RPP para transmitir en simultáneo este importante acontecimiento.

José Luis Toledo, mayordomo de la Hermandad, mencionó que en ciudades de los continentes de América, Europa y Asia se desarrollarán la denominada "levantada mundial".

Además, informó que el 4 de octubre la procesión realizará su primera salida a las 12 del mediodía por la avenida Tacna, doblará en avenida Emancipación y el jirón Chancay, donde hará una parada en el local institucional para darle la bienvenida y rendir homenaje a los hermanos jubilados de la institución.

El recorrido continuará por los jirones Chancay y Conde de Superunda, donde doblará a la derecha para luego tomar la av. Tacna con dirección al monasterio de las Nazarenas.

Más recorridos procesionales en octubre

El sábado 18 de octubre: el Señor de los Milagros recorrerá la Avenida Tacna, los jirones Ica y de la Unión, ingresando a la plaza Mayor de Lima para recibir los homenajes de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Palacio de Gobierno y el Palacio Arzobispal. Luego continuará por el jirón Carabaya, jirón Ucayali y la avenida Abancay, para ingresar al jirón Junín, donde recibirá el homenaje del Congreso de la República. Tras ello seguirá su recorrido por jirón Junín, doblará por el jirón Huanta y continuará por los jirones Áncash y Maynas, retornando nuevamente por el jirón Junín hasta llegar a la iglesia del Carmen de Lima donde pernoctará.

El domingo 19 de octubre: el Señor de los Milagros saldrá del santuario de las Nazarenas para recorrer la avenida Tacna, la avenida Nicolás de Piérola y el jirón Cañete, continuando luego por la avenida Alfonso Ugarte para ingresar al Hospital Arzobispo Loayza para la bendición de los enfermos. Retomará nuevamente la avenida Alfonso Ugarte y avanzará por la avenida Venezuela, visitando la iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados. Posteriormente, retornará por la misma avenida Venezuela, continuará por el jirón Mariano Moreno, jirón Recuay, jirón Loreto, avenida Bolivia y avenida Garcilaso de la Vega, para finalmente ingresar a la avenida Tacna y retornar al Santuario de las Nazarenas.

El martes 28 de octubre: el Cristo de Pachacamilla saldrá del santuario de las Nazarenas para recorrer la avenida Tacna, la avenida Nicolás de Piérola y el jirón Cañete, continuando luego por la avenida Alfonso Ugarte para ingresar al Hospital Arzobispo Loayza para la bendición de los enfermos. Retomará nuevamente la avenida Alfonso Ugarte y avanzará por la avenida Venezuela, visitando la iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados. Posteriormente retornará por la misma avenida Venezuela, continuará por el jirón Mariano Moreno, jirón Recuay, jirón Loreto, avenida Bolivia y avenida Garcilaso de la Vega, para finalmente ingresar a la avenida Tacna y retornar al Santuario de las Nazarenas.

Te recomendamos

Informes RPP

Rotafono, 39 años de periodismo de servicio

Hace 39 años, el periodismo de servicio se visibiliza en el Rotafono de RPP, plataforma que se pone a disposición de las audiencias como fuente de información y canal mediador entre la población y las autoridades para conseguir una posible solución a sus demandas.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Señor de los Milagros

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA