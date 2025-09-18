Levantarán simultáneamente en diferentes países las andas del Señor de los Milagros

José Luis Toledo, mayordomo de la Hermandad del Señor de los Milagros, dijo que en ciudades de los continentes de América, Europa y Asia se desarrollarán la denominada "levantada mundial".

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Hermandad del Señor de los Milagros anunció que en diversas ciudades del Perú y de otros países cargarán en simultáneo las andas del Cristo Moreno el 4 de octubre al mediodía (hora peruana).

El arzobispo de Lima, Carlos Castillo, resaltó la participación del Grupo RPP para transmitir en simultáneo este importante acontecimiento.

José Luis Toledo, mayordomo de la Hermandad, mencionó que en ciudades de los continentes de América, Europa y Asia se desarrollarán la denominada "levantada mundial".

Además, informó que el 4 de octubre la procesión realizará su primera salida a las 12 del mediodía por la avenida Tacna, doblará en avenida Emancipación y el jirón Chancay, donde hará una parada en el local institucional para darle la bienvenida y rendir homenaje a los hermanos jubilados de la institución.

El recorrido continuará por los jirones Chancay y Conde de Superunda, donde doblará a la derecha para luego tomar la av. Tacna con dirección al monasterio de las Nazarenas.

Más recorridos procesionales en octubre

El sábado 18 de octubre: el Señor de los Milagros recorrerá la Avenida Tacna, los jirones Ica y de la Unión, ingresando a la plaza Mayor de Lima para recibir los homenajes de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Palacio de Gobierno y el Palacio Arzobispal. Luego continuará por el jirón Carabaya, jirón Ucayali y la avenida Abancay, para ingresar al jirón Junín, donde recibirá el homenaje del Congreso de la República. Tras ello seguirá su recorrido por jirón Junín, doblará por el jirón Huanta y continuará por los jirones Áncash y Maynas, retornando nuevamente por el jirón Junín hasta llegar a la iglesia del Carmen de Lima donde pernoctará.

El domingo 19 de octubre: el Señor de los Milagros saldrá del santuario de las Nazarenas para recorrer la avenida Tacna, la avenida Nicolás de Piérola y el jirón Cañete, continuando luego por la avenida Alfonso Ugarte para ingresar al Hospital Arzobispo Loayza para la bendición de los enfermos. Retomará nuevamente la avenida Alfonso Ugarte y avanzará por la avenida Venezuela, visitando la iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados. Posteriormente, retornará por la misma avenida Venezuela, continuará por el jirón Mariano Moreno, jirón Recuay, jirón Loreto, avenida Bolivia y avenida Garcilaso de la Vega, para finalmente ingresar a la avenida Tacna y retornar al Santuario de las Nazarenas.

El martes 28 de octubre: el Cristo de Pachacamilla saldrá del santuario de las Nazarenas para recorrer la avenida Tacna, la avenida Nicolás de Piérola y el jirón Cañete, continuando luego por la avenida Alfonso Ugarte para ingresar al Hospital Arzobispo Loayza para la bendición de los enfermos. Retomará nuevamente la avenida Alfonso Ugarte y avanzará por la avenida Venezuela, visitando la iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados. Posteriormente retornará por la misma avenida Venezuela, continuará por el jirón Mariano Moreno, jirón Recuay, jirón Loreto, avenida Bolivia y avenida Garcilaso de la Vega, para finalmente ingresar a la avenida Tacna y retornar al Santuario de las Nazarenas.