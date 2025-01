Fiscalía confirmó que cuerpo hallado en El Agustino corresponde a profesora Leyla Cristóbal

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Ministerio Público confirmó la tarde de este miércoles que el cuerpo hallado en el distrito de El Agustino esta mañana corresponde a Leyla Cristóbal, quien había sido reportada desaparecida por sus familiares hace 15 días.

A través de un breve pronunciamiento en la cuenta de X del Ministerio Público indicaron que personal de la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familia de El Agustino realiza el levantamiento del cadáver de Leyla Cristóbal, que había sido enterrado en una vivienda del asentamiento humano Santa Isabel, en el distrito mencionado.

Precisaron que la diligencia está a cargo del fiscal provincial Luis Espinoza Velásquez y el fiscal adjunto provincial Jonathan Ruiz Vargas, junto a peritos de Criminalística, personal del Instituto de Medicina Legal y de la División de Homicidios de la Policía Nacional del Perú.

Hallazgo

Efectivos de la Policía reportaron el hallazgo de un cuerpo este miércoles en una vivienda del pasaje 3 de Octubre, en el cerro San Pedro, distrito de El Agustino, el cual habitó Roberto Palomino Romero, señalado como principal sospechoso de la desaparición de la profesora Leyla Cristóbal.

El coronel Paul Figueroa Quinto, jefe de la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas-Dirección contra la Tata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, indicó a la prensa que el cuerpo fue hallado en un ambiente de la vivienda.

Según precisó, al no haberse hallado rastros sangre en la vivienda, podría haberse utilizado químicos para limpiar la escena, aunque añadió que todo debe ser corroborado por las investigaciones.

Desaparición de la joven

La joven había sido reportada como desaparecida a fines de diciembre de 2024, cuando su familia denunció que desconocían su paradero luego de que fuera agredida físicamente por Roberto Palomino Romero, con quien tenía una relación.

Su hermano indicó al Rotafono de RPP que la joven salió de su vivienda 30 de diciembre y que fue captada por cámaras de seguridad un día después a las 6 de la mañana. Ante esta situación, los familiares realizaron una denuncia a la comisaría de San Cayetano, por lo que tomaron el testimonio de Palomino, quien no dio cuenta de su paradero, además de realizar una inspección de su vivienda, donde no encontraron rastro de la joven.

Palomino, quien había sido detenido por la Policía tras dar su testimonio, fue hallado muerto en la carceleta de la comisaría de San Cayetano el pasado 4 de enero. La madre de la joven dio cuenta a RPP sobre el deceso del principal sospechoso de la desaparición de Leyla.

“Lo han llevado a declarar, pero no ha dicho nada. Lo han devuelto a la una (de la mañana) acá y hoy amanece muerto. Ahorcado. Dicen que agarró una silla, rompió la sábana y con eso se ha ahorcado. Él no ha dicho nada, no ha hablado nada. No se sabe nada. Ya se fue la Dirincri a la casa del chico a hacer las pruebas”, dijo a RPP.