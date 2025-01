Fiscalía reprograma declaración de Dina Boluarte por caso 'Cofre' para el 29 de enero

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, reprogramó la toma de la declaración de la presidenta Dina Boluarte en el marco de las investigaciones que se le siguen por el denominado caso ‘Cofre Presidencial’.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el Ministerio Público detalló que la diligencia se realizará el próximo miércoles, 29 de enero.

“Es importante precisar que la Fiscalía ha cumplido con los plazos establecidos en el Código Procesal Penal”, se lee en la red social.

La diligencia de este miércoles estaba programada para las 9:00 a.m., pero un día antes Juan Carlos Portugal, abogado de la mandataria, adelantó que su patrocinada no acudiría a las diligencias, tras señalar que la ampliación de la investigación por ocho meses se realizó “fuera de plazo”.

“No va a asistir por una razón, y quiero ser absolutamente sincero, porque estoy convencido de que es posible que se generen titulares en donde el resumen sea ‘presidenta evade’, ‘presidenta no acude’. La presidenta de la república, el día de ayer, acudió a su quinta declaración como investigada, y en todas las citaciones [del] Ministerio Público, en el marco de una investigación con plazo vigente, acudió”, declaró.

"Hasta la fecha, el Ministerio Público, después del mensaje, 10 días incluso después de que se vencía la investigación, no nos comunicó. El Ministerio Público tuvo la oportunidad de llamar durante los primeros 90 días de su investigación preliminar. Tres días después, el Ministerio Público amplía por 8 meses la investigación, en nuestra tesis, fuera de plazo", agregó.

¿Cómo surgió la historia del ‘cofre’?

Todo comenzó cuando el capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’, dijo que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, le habría contado que el vehículo presidencial fue utilizado para facilitar la movilización de Vladimir Cerrón Rojas a Pisco (Ica) y evitar ser intervenido por la Policía Nacional.

La confesión habría quedado consignada en un audio que fue grabado por Izquierdo Yarlequé durante un encuentro con Santiváñez en un chifa del distrito limeño de San Borja el 21 de mayo de 2024, y que ha sido entregado al Ministerio Público.

“De su propia iniciativa, él me da esa información. Me dijo: ‘¿te acuerdas de que se había visto el cofre en la playa?... Cerrón se estaba movilizando en ese cofre, pero cuando el cofre lo encuentran en la playa, ya lo habían dejado en Pisco. Entonces, esa es la información que me da”, narró ‘Culebra’ durante su intervención en la Comisión de Fiscalización del Congreso, en septiembre de 2024.

A mediados de diciembre último, Boluarte Zegarra brindó un mensaje a la nación en el que rechazó las acusaciones y dijo que “yo no oculto a delincuentes” ni “uso los bienes estatales para encubrir personas buscadas por la justicia”.

“Si me he mantenido en silencio frente a los medios de comunicación ha sido para cautelar mi privacidad”, aseguró.

No obstante, mencionó que el “morbo” creado sobre el denominado caso ‘Cofre presidencial’ “no puede perpetuarse en el tiempo”.