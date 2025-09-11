Últimas Noticias
Lima de contrastes: ciudad amaneció con lluvia y frío, pero Senamhi pronostica brillo solar para los próximos días

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El organismo reportó el debilitamiento del Anticiclón del Pacifico Sur y al ingreso de vientos del norte, lo que influirá decisivamente en el clima los próximos días.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Lima
00:00 · 02:05
Senamhi
Lima amaneció con llovizna, humedad y frío. | Fuente: RPP

Lima, ciudad de contrastes. La capital amaneció este jueves, 11 de septiembre, con una copiosa llovizna, altos niveles de humedad y una intensa sensación de frío. Sin embargo, esto puede cambiar en las próximas horas.

En un comunicado, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), informó que la costa centro y sur del Perú -incluida Lima- presentará un incremento de la temperatura diurna entre el viernes, 12 de septiembre, y el martes, 16 de septiembre.

Estas condiciones se deben -explicó el organismo- al debilitamiento del Anticiclón del Pacifico Sur y al ingreso de vientos del norte, “lo que reducirá la nubosidad, especialmente hacia el mediodía y la tarde”. 

“Estas condiciones generarán periodos de brillo solar, especialmente en las zonas alejadas del litoral”, apuntó el Senamhi.

Esto no exime que, en horas de la madrugada, se presente niebla/neblina y llovizna dispersa, “principalmente en los distritos cercanos al litoral”.

Senamhi
Este es el panorama en Lima esta mañana. | Fuente: RPP

¿Cuáles son los pronósticos para Lima y para otras regiones del litoral peruano?

El Senamhi indicó que, para Lima Metropolitana, “se esperan valores cercanos a los 21 °C en distritos próximos al litoral, y temperaturas máximas alrededor de los 24 °C en los distritos más alejados de la costa”.

En tanto, para la región Áncash, se prevén valores entre los 22 °C y 25 °C; mientras que, en Ica, se estiman temperaturas entre los 21 °C y 33 °C. Para Arequipa, se pronostican valores entre los 22 °C y 31 °C. En tanto, en Moquegua y Tacna, se registrarían temperaturas entre 19 °C y 24 °C, según el Senamhi.

Alerta naranja por altas temperaturas en la sierra de Lima y más regiones

Cabe mencionar que el Senamhi ha emitido una alerta naranja en la sierra de Lima y otras 14 regiones, por altas temperaturas.

En su página web oficial, el organismo informó que, entre el 11 y 12 de septiembre, se presentará “un incremento de la temperatura diurna, de moderada a fuerte intensidad, en la sierra”.

“Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá un aumento de la radiación ultravioleta (UV). Además, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h, principalmente durante las horas de la tarde”, advirtió el Senamhi.

La alerta naranja contempla las regiones Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Puno y Tacna.

