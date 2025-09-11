Jóvenes parlamentarios del mundo se reúnen en Lima para promover la igualdad de género

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este evento resalta la creciente importancia de la participación de los jóvenes en las decisiones políticas | Fuente: RPP

La undécima Conferencia Mundial de Jóvenes Parlamentarios se llevará a cabo hoy nuestra capital y reunirá a representantes de 181 países bajo el lema "Uniendo Generaciones por la Igualdad de Género".

Este evento resalta la creciente importancia de la participación de los jóvenes en las decisiones políticas y aborda uno de los temas más pertinentes de la actualidad: cómo acortar las brechas de género en nuestro contexto actual.

El senador español Agustín Almodóvar, quien participará en la inauguración de la conferencia, enfatizó en el significado de este acontecimiento para América Latina, y destacó que sea la primera vez que Perú es sede de una asamblea de tal magnitud organizada por la Unión Interparlamentaria.

"Lima se convertirá en los próximos días en la capital del parlamentarismo joven, donde se debatirán e intercambiarán ideas esenciales sobre cómo avanzar en la igualdad de género", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Espacios de diálogo promueven la participación equitativa de hombres y mujeres en política

Almodóvar mencionó que la participación de estos jóvenes parlamentarios es clave para intercambiar impresiones sobre las políticas de género que están desarrollando en sus países, así como generar conciencia sobre la necesidad de fomentar un ambiente político más inclusivo.

Además, hizo referencia a la necesidad de que estos espacios de diálogo continúen promoviendo la participación equitativa de hombres y mujeres en la política, y señaló que este tipo de eventos son fundamentales para generar un impacto positivo y duradero.

Asimismo, destacó que con la creciente inclusión de las mujeres en los parlamentos, se observan avances significativos que refuerzan la necesidad de continuar estas discusiones en un ambiente global.