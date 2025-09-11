Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Jueves 11 de agosto | "Traten a los demás como quieren que ellos los traten"
EP 1075 • 12:26
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Malavar dice que fue metáfora su expresión “extrañamos a nuestros delincuentes"
EP 1865 • 23:52
Informes RPP
Informes RPP
El periodismo en la mira: autoridades buscan intervenir al derecho de informar
EP 1324 • 05:03

Jóvenes parlamentarios del mundo se reúnen en Lima para promover la igualdad de género

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

El senador español Agustín Almodóvar, quien participará en la inauguración de la conferencia, destacó la importancia de estos espacios de diálogo y señaló que "Lima se convertirá en la capital del parlamentarismo joven".

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Estado
00:00 · 04:13
Este evento resalta la creciente importancia de la participación de los jóvenes en las decisiones políticas
Este evento resalta la creciente importancia de la participación de los jóvenes en las decisiones políticas | Fuente: RPP

La undécima Conferencia Mundial de Jóvenes Parlamentarios se llevará a cabo hoy nuestra capital y reunirá a representantes de 181 países bajo el lema "Uniendo Generaciones por la Igualdad de Género".

Este evento resalta la creciente importancia de la participación de los jóvenes en las decisiones políticas y aborda uno de los temas más pertinentes de la actualidad: cómo acortar las brechas de género en nuestro contexto actual.

El senador español Agustín Almodóvar, quien participará en la inauguración de la conferencia, enfatizó en el significado de este acontecimiento para América Latina, y destacó que sea la primera vez que Perú es sede de una asamblea de tal magnitud organizada por la Unión Interparlamentaria.

"Lima se convertirá en los próximos días en la capital del parlamentarismo joven, donde se debatirán e intercambiarán ideas esenciales sobre cómo avanzar en la igualdad de género", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Espacios de diálogo promueven la participación equitativa de hombres y mujeres en política

Almodóvar mencionó que la participación de estos jóvenes parlamentarios es clave para intercambiar impresiones sobre las políticas de género que están desarrollando en sus países, así como generar conciencia sobre la necesidad de fomentar un ambiente político más inclusivo. 

Además, hizo referencia a la necesidad de que estos espacios de diálogo continúen promoviendo la participación equitativa de hombres y mujeres en la política, y señaló que este tipo de eventos son fundamentales para generar un impacto positivo y duradero.

Asimismo, destacó que con la creciente inclusión de las mujeres en los parlamentos, se observan avances significativos que refuerzan la necesidad de continuar estas discusiones en un ambiente global.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP214 | INFORMES | Elecciones 2026: el perfil de los candidatos al Senado

El regreso de la bicameralidad devuelve al Perú la Cámara de Senadores. ¿Qué requisitos establece la Ley para postular y por qué es importante entender el nivel de decisión que tendrá el Senado? Conozca más detalles en el siguiente informe Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Jóvenes parlamentarios Lima

Más sobre Estado

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA