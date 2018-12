Lorena Álvarez presentó la denuncia en contra del economista Juan Mendoza en octubre del año pasado. | Fuente: Facebook personal

La Primera Fiscalía Provincial de San Isidro decidió formalizar la denuncia penal que interpuso la periodista Lorena Álvarez en contra de su expareja, el economista Juan Jorge Mendoza Pérez.

La acusación es por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud por la presunta agresión cometida contra ella, informó Álvarez a través de su cuenta en Twitter.

En la misma resolución, se ordena archivar definitivamente la denuncia que Mendoza presentó contra ella. Además señala que el certificado médico legal presentado por la defensa del economista para sustentar una supuesta lesión en su contra, confirma que se trató de un mecanismo de resistencia de la agraviada, es decir, defensa propia.

También se solicita al Juzgado Penal de Lima fijar fecha y hora para la audiencia de presentación de cargos. Para este caso, la Fiscalía está solicitando contra Mendoza la medida coercitiva de comparencia simple.

En entrevista con RPP, Álvarez se mostró satisfecha con la resolución en más de un sentido. "Primero porque la justicia por fin tiene claro quien es la victima y quien es el agresor. Porque no solo ha formalizado la denuncia penal por agresión hacia mi persona, sino que ha archivado la denuncia que el señor me hace cuando se enteró que yo lo había denunciado", afirma.

No obstante, confesó que teme las represalias que la decisión del Ministerio Público pueda generar. Contó que desde que sufrió la agresión ha vivido con miedo. Si bien tiene garantías para su vida, ya no cuenta con seguridad personal, por lo que el temor permanece latente.

"Pero no me van a amilanar. Seguiré reclamando lo que es justo. No solo para mí sino para todas las mujeres, las vivas y las que ya no pueden defenderse", agregó a través de Twitter.