La actividad de los limpiaparabrisas está prohibida en todas las vías de Lima Metropolitana | Fuente: El Peruano

Tras la amplia polémica suscitada en torno al trabajo de los limpiaparabrisas en la vía pública, el día de ayer, miércoles, se oficializó la ordenanza de la Municipalidad de Lima que prohíbe esta actividad en la capital.

La ordenanza N° 2538, que lleva la rúbrica de Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, fue publicada en el diario oficial El Peruano y tiene como objetivo "prohibir que se realicen servicios de limpieza de parabrisas u otras partes del vehículo en las vías expresas, arteriales, colectoras e intercambios viales de Lima Metropolitana y en las vías locales del Cercado de Lima".

¿Qué establece la norma?

La ordenanza aprobada por unanimidad en el Concejo Metropolitano de Lima tiene como finalidad "salvaguardar la salud, integridad y seguridad de los conductores y ocupantes de los vehículos que transitan en Lima Metropolitana, que se ven amenazados en su seguridad por personas que, trasgrediendo las normas de tránsito, ingresan a las vías a ofrecer servicios de limpieza de parabrisas u otras partes del vehículo".

Según indica, rige en toda Lima Metropolitana y señala que los distritos dentro de la jurisdicción están facultados "a regular en las vías locales".

"Los distritos de Lima Metropolitana están facultados a realizar las acciones de fiscalización en las vías metropolitanas de su jurisdicción, en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima", indica el texto.

Respecto al procedimiento, la ordenanza establece que la Gerencia de Fiscalización y Control puede "retener" los utensilios empleados por los limpiadores ambulantes de parabrisas.



"La Gerencia de Fiscalización y Control se encuentra facultada a retener las herramientas y utensilios con los que se ofrecen los servicios de limpieza de parabrisas u otras partes del vehículo, dentro de los alcances regulados en el artículo 3 de la presente ordenanza, sin perjuicio de aplicar las sanciones previstas en la Ordenanza N° 2200-MML", refiere.

A su vez, señala que las Gerencias de Seguridad Ciudadana y de Fiscalización y Control "realizarán operativos conjuntos para dar cumplimiento a la presente ordenanza; pudiendo solicitar el apoyo de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público".

¿En cuánto tiempo habrá resultados?

El regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), Julio Gagó, en diálogo con RPP Noticias, consideró que, con la ordenanza vigente, las personas que limpian vidrios y llantas en las avenidas de la ciudad capital irán "desapareciendo".

"Al momento de que sale una ordenanza, los que limpian vidrios y llantas ya saben que no pueden realizar este tipo de actividades en ningún espacio público. Saben muy bien que ya no van a recibir dádivas ni propinas, es decir, no van a perder su tiempo. Habrá un mínimo hasta que desaparezcan", indicó.

En ese sentido, Gagó Pérez consideró que, en menos de 30 días, ya no habrá presencia de quienes realizan estas labores.

"En menos de un mes, los que limpian vidrios y llantas van a desaparecer de Lima Metropolitana. Para eso también estamos contando con Serenazgo y la Policía para hacer cumplir esta ordenanza", sostuvo.

Asimismo, el regidor de la comuna limeña indicó que no habrá sanción económica contra quienes realicen esta labor.

"No hay ningún tipo de sanción pecuniaria ni cosas por el estilo porque consideramos que estas personas no tienen los ingresos suficientes. Y tampoco para los que conducen los vehículos", resaltó.

Sin embargo, señaló que, apenas Serenazgo y la Policía Nacional encuentren a alguien realizando estas tareas, serán intervenidos y, según sea el caso, conducidos a la comisaría respectiva.