Caen 'Los maleantes del Cono': PNP desarticuló banda vinculada a presuntos delitos de extorsión y sicariato en Lima Norte

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los detenidos son cinco ciudadanos extranjeros. | Fuente: PNP

La Policía Nacional desarticuló a ‘Los maleantes del Cono’, banda criminal presuntamente dedicada a los delitos de extorsión y sicariato en los distritos de Lima Norte.

Según la información brindada por el coronel de la PNP Juan Carlos Montufar, jefe de la División de Investigación de Robos de la Dirincri, la captura fue posible gracias a una alerta que recibieron por parte de los vecinos de San Martín de Porres (SMP).

Asimismo, Montufar señaló que los capturados son cinco ciudadanos extranjeros, tres de ellos venezolanos y dos cubanos. Según relató, los fines de semana los sujetos se hospedaban en un hotel ubicado en SMP, el cual era utilizado como un búnker luego de que cometían sus actos delictivos.

“Conocedores por la alerta que nos daban a conocer vecinos en San Martín de Porres, a unas cuantas cuadras de la avenida Perú. [Los vecinos] nos alertaban que un grupo de criminales extranjeros los fines de semana abordaban o llegaban en vehículos, en motos lineales para introducirse en un hotel muy probablemente después de realizar sus actividades relacionadas a los actos contra el patrimonio y actos de sicariato”, expresó.

Cabe destacar que, hasta el momento, se desconoce el rol que ocupaba cada uno de los capturados en la organización criminal. Sin embargo, no se descarta que estén involucrados en actos de extorsión a empresas de transporte público, comerciantes, locales, entre otros negocios.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Objetos incautados

Durante la intervención, la PNP incautó un arma de fuego, seis municiones, cinco artefactos explosivos, cartuchos de dinamita, 15 m de mecha lenta, una moto lineal y un equipo celular.