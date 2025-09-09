Delincuentes juveniles asaltaron en manada una farmacia de Breña [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un grupo de adolescentes asaltó en manada una farmacia, ubicada en la cuadra 6 de la avenida Venezuela, cerca del cruce con la avenida Alfonso Ugarte, en el distrito limeño de Breña.

Las cámaras de seguridad del negocio captaron el momento del atraco, ocurrido la tarde del pasado domingo, 7 de septiembre.

En las imágenes, se ve cómo irrumpen en la farmacia varios adolescentes, que comienzan a coger objetos de los anaqueles, ante la mirada de los clientes, que atemorizados buscan cuidar sus pertenencias. En cuestión de segundos, los delincuentes juveniles huyen con lo robado.

Sin embargo, los malvivientes no contaron con la rápida acción del Serenazgo de Breña, que los intervino en el cruce de los jirones Recuay y Valera, a pocas cuadras de lugar del asalto.



Menores intervenidos

En diálogo con RPP, el gerente de Seguridad Ciudadana de Breña, Juan José Salas Oviedo, confirmó que los delincuentes juveniles fueron intervenidos y llevados a la Comisaría PNP Chacra Colorada, que quedó a cargo de las investigaciones.

“Estos menores sustrajeron de manera grupal especies y, al ser intervenidos, fueron conducidos a la Comisaría de Chacra Colorada, para las investigaciones correspondientes”, indicó.

“Representantes de la farmacia se apersonaron para precisar las circunstancias y montos (de lo robado). Al momento de la intervención, se referían que (los intervenidos) oscilaban las edades entre 14 y 16 años”, añadió.

Cabe mencionar que, según cifras del Ministerio Público, en los primeros siete meses del año, 3 416 adolescentes han sido detenidos en flagrancia a nivel nacional por delitos como robo. Esto equivale a un promedio de 16 menores intervenidos por día.

