Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Presidente de JNE: voto digital podría estar condenado al fracaso si no se realiza correctamente
EP 1864 • 10:52
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Martes 9 de agosto | (San Pedro Claver) - "Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos"
EP 1073 • 12:01
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP213 | INFORMES | Senado 2026: así elegiremos a los 60 senadores de la nueva cámara del Congreso bicameral
EP 213 • 03:53

Automóvil que acababa de abastecerse de combustible explotó en grifo de Ica: hombre que iba de copiloto murió [VIDEO]

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

La víctima murió en el hospital debido a la gravedad de las heridas sufridas en la explosión, que se encuentra en investigación por parte de la Policía Nacional.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Ica
00:00 · 01:15
Ica
La fatal explosión fue captada por las cámaras de seguridad. | Fuente: Difusión

Un hombre murió en la explosión de un automóvil en un grifo del distrito de La Tinguiña, en la provincia y región Ica, informó el corresponsal de RPP.

Las cámaras de seguridad de la estación de servicio captaron el fatal incidente ocurrido la mañana del pasado domingo: en las imágenes, se ve al coche de color blanco estacionado y, a un lado, al conductor.

El hombre sube al vehículo y lo enciende, tras lo cual se produce la explosión. El conductor, con sus prendas en llamas, sale corriendo del auto. Lamentablemente, dentro del coche iba otro hombre, que no logró evacuar. 

Esta persona fue auxiliada y evacuada de emergencia al Hospital Santa María del Socorro, donde horas después se certificó su deceso, de acuerdo con información de nuestro periodista en Ica.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Policía investiga la explosión

Agentes del Policía Nacional y peritos de criminalística llegaron al lugar de la explosión y comenzaron con las diligencias de ley.

Fuentes de la investigación identificaron a la víctima mortal como Hernán Choque Quispe, de 67 años.

Las pesquisas determinarán las causas de la explosión, así como si el personal del grifo cumplió con los protocolos de seguridad antes, durante y después del abastecimiento de combustible.

Cabe mencionar que, al cierre de este informe, se informó que el vehículo siniestrado no tenía la revisión técnica vigente, lo que agravaría la situación del dueño de la unidad.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Ica Explosión Policía Nacional

Más sobre Ica

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA