Automóvil que acababa de abastecerse de combustible explotó en grifo de Ica: hombre que iba de copiloto murió [VIDEO]

La fatal explosión fue captada por las cámaras de seguridad. | Fuente: Difusión

Un hombre murió en la explosión de un automóvil en un grifo del distrito de La Tinguiña, en la provincia y región Ica, informó el corresponsal de RPP.

Las cámaras de seguridad de la estación de servicio captaron el fatal incidente ocurrido la mañana del pasado domingo: en las imágenes, se ve al coche de color blanco estacionado y, a un lado, al conductor.

El hombre sube al vehículo y lo enciende, tras lo cual se produce la explosión. El conductor, con sus prendas en llamas, sale corriendo del auto. Lamentablemente, dentro del coche iba otro hombre, que no logró evacuar.

Esta persona fue auxiliada y evacuada de emergencia al Hospital Santa María del Socorro, donde horas después se certificó su deceso, de acuerdo con información de nuestro periodista en Ica.



Policía investiga la explosión

Agentes del Policía Nacional y peritos de criminalística llegaron al lugar de la explosión y comenzaron con las diligencias de ley.

Fuentes de la investigación identificaron a la víctima mortal como Hernán Choque Quispe, de 67 años.

Las pesquisas determinarán las causas de la explosión, así como si el personal del grifo cumplió con los protocolos de seguridad antes, durante y después del abastecimiento de combustible.

Cabe mencionar que, al cierre de este informe, se informó que el vehículo siniestrado no tenía la revisión técnica vigente, lo que agravaría la situación del dueño de la unidad.

