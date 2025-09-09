Últimas Noticias
Hallan cadáver descuartizado en un descampado de San Juan de Miraflores

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Los restos humanos fueron encontraron dentro de una maleta y bolsas de plástico. Las investigaciones determinarán las causas de la muerte.

Policiales
SJM
El macabro hallazgo ha generado gran conmoción entre los vecinos de SJM. | Fuente: RPP

Un cadáver descuartizado ha sido encontrado en un descampado de la calle Las Torres, a la espalda de club metropolitano Huayna Cápac, en el distrito limeño de San Juan de Miraflores (SJM).

En diálogo con RPP, vecinos indicaron que los restos humanos -al parecer pertenecientes a un varón- se encontraban dentro de una maleta y bolsas de plástico.

“Acá hay conductores, bastante, que pasan todos los días. Dicen que en la tarde (de ayer) lo han visto y hoy día recién lo han abierto y han descubierto (los restos). Por eso, han llamado al Serenazgo”, relató un vecino.

“Ahí está del torso para abajo y en la maleta, allá, hay un brazo y acá creo que está su cabeza. Ha estado sin ropa. Estaba en calzoncillo, solo con ropa interior”, añadió.

Caso en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y establecieron un perímetro, para que los peritos de criminalística realicen las diligencias correspondientes.

Preliminarmente, se informó que se trataría de restos de un cadáver de un joven de unos 30 años. Sin embargo, esto deberá ser corroborado con las investigaciones.

Los vecinos se han mostrado consternados por lo ocurrido. Ellos advirtieron que SJM se ha convertido en un distrito inseguro, con diversos crímenes reportados casi a diario.

Al cierre de este informe, se desconoce la identidad de la víctima, ni las causas del deceso.

Informes RPP

Crisis en ANIN: Proyectos detenidos, empleos perdidos y regiones en alerta

La Autoridad Nacional de Infraestructura, conocida como ANIN, se ha quedado sin fondos y varias de sus obras han quedado en el aire. Proyectos claves en Lambayeque y Cusco están paralizados, poniendo en riesgo a miles de familias y retrasando servicios de salud. ¿Qué consecuencias trae esta parálisis y cómo piensa resolverse? Escuchemos el informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

SJM San Juan de Miraflores Inseguridad ciudadana Policía Nacional

