Administrador de 'El Huaralino' denuncia extorsión y falta de apoyo de la Policía

Lima Administrador de "El Huaralino" denuncia extorsión

Administrador de "El Huaralino" denuncia extorsión | Fuente: RPP

El administrador de 'El Huaralino', Juan Pablo Fernández, denunció que es víctima extorsión en el distrito limeño de Los Olivos por parte de delincuentes. Señaló que a pesar de haber notificado en diciembre a la Policía Nacional sobre este hecho, las autoridades no tan tomado las medidas para proteger su seguridad, la de su familia y del público general.

A través de un video enviado a su teléfono celular, los criminales amenazaron a Juan Pablo Fernández rastrillando sus armas y disparando al aire, mientras le piden que se comunique con ellos.

"Me siento desprotegido. Las autoridades no han tomado cartas en el asunto, a pesar de que puse la denuncia y tienen todo el material que consta que estoy siendo víctima de amenazas. No se ha acercado ningún policía de la zona. No tengo ningún apoyo policial", dijo.

"El tema es mensajes, nunca me han dicho montos, pero sí me dicen para reunirnos, que colabore, pero hasta la fecha no me han dado montos. Dejé de recibir amenazas en la quincena de enero porque bajé un aplicativo en el celular y toda llamada desconocida no la contestaba", agregó.

Juan Pablo Fernández precisó también que solo cuenta con el personal de seguridad de 'El Huaralino', pero no por parte del Estado.

"Piensan que soy el dueño, yo noy soy el dueño, soy el administrador, yo trabajo para una empresa, somos todo un equipo de seguridad y toda una logística. No somos los dueños nosotros", aclaró.

Además, el administrador de 'El Huaralino' indicó que "casi todos" los artistas y productores del rubro son amenazados por delincuentes.

"No sé si pagarán pero están siendo amenazados, los artistas cuando van a subir al escenario también los amenazan, entonces ya no sube. La inseguridad está por todos lados", expresó.