Momentos de tensión: enfrentamiento entre presuntos barristas en Los Olivos deja viviendas y vehículos afectados

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

En diálogo con RPP, una vecina del asentamiento humano Cinco Estrellas dijo que trató de comunicarse con los efectivos de una comisaría cercana y el Serenazgo del distrito para reportar el incidente, pero sin éxito.

Lima
00:00 · 02:25
El incidente se produjo en el cruce de la calle Conquistadores y el jirón 31 de julio.
El incidente se produjo en el cruce de la calle Conquistadores y el jirón 31 de julio. | Fuente: RPP

Los vecinos del asentamiento humano Cinco Estrellas, en el distrito de Los Olivos, vivieron momentos de mucha tensión a causa de un violento enfrentamiento protagonizado por presuntos barristas.

El incidente se produjo exactamente en el cruce de la calle Conquistadores y el jirón 31 de julio, a la altura de la cuadra 18 de la avenida Angélica Gamarra, y dejó como saldo varias viviendas y vehículos de la zona afectados.

Según indicaron los vecinos a RPP, aproximadamente 100 personas estuvieron involucradas en el enfrentamiento, el mismo que se prolongó por más de media hora.

“Yo he estado casi por irme a dormir, no vi la hora, pero empezaron a sonar bombardas estrepitosamente, bien fuertes. En eso yo me acerco a la puerta y empiezan a gritar, veo por la ventana y eran los barristas con sables, con piedras, de un lado para otro lado gritando”, expresó una vecina.

Asimismo, la mujer indicó que trató de comunicarse con los efectivos de la comisaría PNP Sol de Oro y el Serenazgo del distrito, pero sin éxito.

“He estado más de media hora llamando al 105 a la comisaría de Sol de Oro que está aquí cerquita. Ni un policía, ni un patrullero, Serenazgo también [no había]”, agregó.

Negocios sufrieron daños.

Negocios sufrieron daños. Fuente: RPP / Renzo Anselmo

Vehículos y viviendas sufrieron daños

A consecuencia del conflicto, un miniván terminó con las lunas rotas y una motocicleta con los retrovisores destrozados. Asimismo, las ventanas de varias viviendas sufrieron daños.

Por último, los vecinos han exigido mayor seguridad, ya que -según señalan- esta es la cuarta vez que ocurre un enfrentamiento entre supuestos barristas; sin embargo, consideran que este ha sido el más violento.

