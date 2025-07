Malaver reconoce corrupción en el sector Interior y en PNP: "Me agradaría que lo reconozcan otros jefes del sector Justicia"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Carlos Malaver, ministro del Interior, en diálogo con RPP, reconoció que dentro de su sector y de la Policía Nacional del Perú (PNP) hay corrupción y dijo que le "agradaría" que otras instituciones del sistema de justicia reconozcan dicha situación dentro de sus filas.

"Yo lo he dicho desde que asumí el cargo y he reconocido: en el sector y en la Policía [hay corrupción]. Inclusive, me agradaría que así lo reconozcan otros jefes o representantes de otras instituciones del sector justicia", sostuvo.

"Estamos hablando del Ministerio Público, del Poder Judicial y del INPE. Que reconozcan que, dentro de sus integrantes, hay algunos malos elementos. Y esos malos elementos, la Policía siempre se preocupa en tratar de sacarlos. Si no, ¿de qué me valdría querer hacer una buena política, de qué me valdría querer hacer una estrategia?", enfatizó.

Dicha aseveración la dio tras ser consultado acerca de los esfuerzos de la Policía en la captura del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, sobre quien pesa un mandato judicial de prisión preventiva.

En ese sentido, Malaver Odías dijo que Cerrón Rojas estaría pagando a efectivos policiales y otros miembros de entidades públicas para evadir su detención.

"Si a mí me dijeran o me hubieran dicho: usted tiene la consigna de no capturar a Cerrón, yo no hubiera aceptado el cargo, para empezar. Segundo, se ha desarrollado, se ha indicado, se ha dado las disposiciones para que se capture no solamente a Vladimir Cerrón, sino a una serie de gente […] Se están haciendo los esfuerzos, igual que en la situación del monstruo. Lamentablemente, hay dos cosas muy importantes y que inclusive hay que reconocerlo: de repente Cerrón tiene otro tipo de apoyo, no necesariamente, como se puede decir, del Ejecutivo [...] Podría ser de inteligencia extranjera, en este caso. Y, sobre todo, hay que tener dinero para poder evadir a la justicia. Esas son mis hipótesis", refirió.

"[Estaría pagando] no solamente a miembros de la Policía, [también a] algunas otras autoridades [...] Yo lo reconozco como policía, pero podrían ser miembros de otras instituciones […] Es dentro de las hipótesis, porque si no, de alguna manera, nadie podría estar navegando en este tipo de incertidumbre, en esa oscuridad, y no poder haberle hallado hasta el momento. No se descarta esa posibilidad. Y se lo digo así, no se descarta. Pero no necesariamente veamos que el problema es del Ejecutivo, sino también de otras instituciones", aseveró.

Malaver sobre asesinados por extorsionadores: "Habría que ver cómo fue llevada esa vida, a veces, están llevadas por el mal camino"

En otro momento, Malaver respondió respecto a las cifras de víctimas mortales a manos de bandas de extorsionadores. Esto, a propósito del asesinato de un chofer de la empresa de transportes 'El Rápido', ocurrido el último sábado, que fue acribillado por un delincuente que se hizo pasar como un pasajero.

Sobre el tema, Malaver Odias dijo que, personalmente, está "enfrascado en tratar de reducir esa cantidad" de fallecidos, pero que habría que ir "un poco más adentro" y abordar "lo que rodea, a veces, una ejecución, un homicidio".

"La ola criminal continúa, porque le voy a indicar otra cifra que estamos analizando. La mayor situación de fallecidos son gente que están involucrados en disputas territoriales por la hegemonía de espacios para realizar esta situación de actos extorsivos, que no solamente estamos hablando de bodegueros, de transportistas, estamos hablando del sector de construcción civil, que es otra modalidad de extorsión que hay", sostuvo.

En ese sentido, señaló que no estaba hablando solo de la cifra de asesinatos en el sector transportes, sino "de la cantidad total de fallecidos" víctimas de la extorsión.

"Lamentablemente, esa vida habría que ver cómo fue llevada, con el respeto del caso. Lamentablemente, son vidas que, a veces, están llevadas por el mal camino, y son integrantes, en algunos casos, de bandas rivales, que se agarran a balazos o las responsabilizan por muertes", aseveró.

"No estoy justificando la muerte, por favor, que se me entienda claramente, no estoy justificando la muerte, pero estoy analizando la problemática, y soy sincero, porque muy pocas personas, a veces, se atreven a decirlo acá en cámaras, muy pocas personas, porque mañana más tarde vienen las diversas interpretaciones que se le puedan dar", puntualizó.