Tras las imágenes de la cámara de seguridad del local, la versión que brindó la PNP sobre los hechos ocurridos el pasado domingo no quedó del todo clara. | Fuente: AFP

Este último fin de semana, se difundieron imágenes de la intervención de la discoteca Thomas Restobar de Los Olivos. En estas se observa a un teniente parado en la puerta mientras los detenidos intentaban bajar por las angostas escaleras.

El General PNP Máximo Ramírez, asesor de la subcomandancia general de la Policía Nacional, aseguró que la puerta del local nunca estuvo cerrada como se obseva en un primer momento en las imágenes, sino que esta se encontraba junta para que cuando sea el momento, los detenidos abandonen el lugar.

"Esa puerta nunca estuvo cerrada. Si por ahí entraron los agentes policiales y entraban también los asistentes. Como defensa, no puedo afirmar algo que no sé, pero esa puerta estuvo junta", explicó en La Rotativa del Aire.

"Los videos demuestran que la puerta no estaba abierta de par en par, eso es esvidente. No la puerta no se tuvo abierta, porque nunca lo estuvo. Había una sola aguja que era por donde entraba la gente. Es diferente a que diga que está cerrada completamente", complementó.

Ramírez reiteró que fueron los detenidos quienes intentaron huir de la intervención. Al generar el tumulto cerraron la puerta, la cual se abre desde el interior.

"Para mí, la turba se abalanzó al teniente que estaba ubicado en la puerta, lo arrinconó y ya no se pudo abrir la puerta", explicó. "Son las personas que se avasallan", agregó.

LA GRABACIÓN

En las imágenes, difundidas por América Noticias, se ve el arribo de la Policía, a las 8:45 p.m., lo que generó alarma y confusión entre los asistentes a la fiesta clandestina.

Desde otra cámara, se observa que la Policía ordenó a las mujeres en una fila, para que estas salgan primero del recinto. En esta toma, desde la escalera, se ve a un policía parado junto a la puerta de la discoteca, que estaba cerrada.

Esta imagen contradice la versión dada por el capitán PNP, José Amézquita, quien estuvo a cargo del operativo. El oficial señaló que la puerta estaba abierta durante la operación y que fue el tumulto de gente lo que la cerró.

“Ingresamos y nos dimos con la sorpresa de que no había 30 personas, sino más de 100. Les dijimos todas las indicaciones haciendo la voz de alto, que se identifiquen, y estas personas en vez de acatar las órdenes, desobedeciéndolas comenzaron a correr hacia la puerta”, comentó.

“La puerta se encontraba abierta, pero con el tumulto de gente se cerró y quedamos atrapados varias personas. Tres policías, entre ellos el que les habla.

