Los Olivos: realizan eventos sin los mínimos protocolos en el Estadio Guadalupano

Esta fotografía fue enviada por una vecina a través del Rotafono. | Fuente: Rotafono

Vecinos de Los Olivos denunciaron que en el Estadio Guadalupano se realizan constantes eventos y reuniones sociales sin los mínimos protocolos de bioseguridad.

A través del Rotafono, señalaron que las actividades en este recinto se han reactivado desde hace aproximadamente un mes.

El problema es que estas reuniones no solo perturban la tranquilidad del vecindario en plena semana laboral, sino que también son auténticos focos de contagio de la COVID-19.

Preocupación

“Se reúnen hasta muy tarde y lo peor es que la aglomeración es constante. No utilizan las mascarillas, no hay un control debido, no se cumplen los protocolos”, manifestó una vecina que pidió el anonimato por seguridad.

Los residentes se mostraron “indignados” por lo que ocurre, por lo que hicieron un llamado a las autoridades de Los Olivos para que tomen cartas en el asunto.



