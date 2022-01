Luis Castañeda Lossio, el alcalde de pocas palabras que intentó llegar a Palacio de Gobierno

Luis Castañeda Lossio fue alcalde de Lima en tres ocasiones y además intentó llegar a la presidencia de la República. | Fuente: RPP Noticias

Luis Castañeda Lossio murió este miércoles a los 76 años de edad. Castañeda fue elegido tres veces alcalde de Lima, en los periodos entre el 2003 y el 2010, y entre el 2015 y 2018.



La popularidad del abogado Luis Castañeda Lossio llegó a su pico durante su gestión como alcalde de Lima, el último cargo público que desempeñó. El 'Mudo', como se le conocía, registró altos niveles de aprobación durante sus gobiernos, pero con el paso de los años su popularidad cayó tras ser vinculado a denuncias de corrupción, como el caso Lava Jato, que lo llevaron a prisión preventiva y posteriormente a arresto domiciliario.

En 1980, Luis Castañeda Lossio llegó a la Municipalidad Metropolitana de Lima como regidor, tras ser electo como parte de la lista de Acción Popular, que se hizo con la alcaldía de la capital del país con Eduardo Orrego Villacorta como burgomaestre. También fue gerente de administración en el Banco Industrial del Perú. Su primer cargo como director de una institución pública fue en el Instituto Peruano de Seguridad Social, hoy EsSalud, posición que ocupó entre los años 1990 y 1996. “En ese entonces el seguro estaba sin alimentos, sin medicamentos, toda esa situación pudimos cambiarla; en todo el Perú batimos los récords en trasplantes, tuvimos un avance tecnológico increíble, descentralizado, pero sobre todo, siempre al servicio de las personas que lo necesitan” expresó durante un reconocimiento que le hizo Virginia Baffigo, presidenta ejecutiva de EsSalud, en el año 2016.

SU PASO POR LA POLÍTICA

La agrupación política con la que Luis Castañeda Lossio siempre será asociado es Solidaridad Nacional, un partido fundado por él mismo en 1998. En su propósito de llegar a Palacio de Gobierno postuló como candidato presidencial en las elecciones generales del 2000 enfrentándose a Alberto Fujimori y quedando en quinto lugar. Estuvo incluido en lista de los personajes atacados por un grupo de medios en aquel entonces.

En el año 2002 postula a la alcaldía de Lima bajo la alianza política Unidad Nacional. Le arrebató el puesto al entonces alcalde y contendor Alberto Andrade, quien buscaba su reelección en el cargo. Luis Castañeda Lossio obtuvo el 40% del total de votos, mientras que Andrade obtuvo el 30%.







En el 2006, vuelve a postular en las elecciones municipales, donde alcanza nuevamente la alcaldía de Lima con gran diferencia en el número de votos sobre los otros candidatos. Luis Castañeda obtuvo el 47,83% de votos del total. Participaron también en aquella elección Humberto Lay, Benedicto Jiménez y Gino Costa, entre otros.

En octubre del 2010, renuncia al cargo de alcalde para postular nuevamente a la presidencia de la República en las elecciones generales del 2011. En estos comicios la plancha presidencial del exalcalde estuvo conformada por Augusto Ferrero Costa como primer vicepresidente y Carmen Rosa Nuñez como segunda vicepresidente. Castañeda Lossio quedó en el quinto lugar y obtuvo alrededor del 10% de votos. También eran candidatos Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo, entre otros. Finalmente fue Ollanta Humala quien ganó las elecciones presidenciales en la segunda vuelta contra Keiko Fujimori.

Es en el año 2014 cuando ocuparía por última vez el cargo de alcalde de Lima. Obtuvo el 50% del total de votos y se impuso a Susana Villarán, quien era alcaldesa de Lima en ese entonces y buscaba su reelección. También participaron Enrique Cornejo, Salvador Heresi entre otros.

Durante la inspección a una de sus tantas obras, Castañeda Lossio se autodenominó el rey del concreto: “Sí, soy el rey del concreto. ¿Acaso las pistas no son de concreto en los asentamientos humanos? ¿Las escaleras, comedores populares o casas de la solidaridad no son de concreto? Esas son cosas concretas, hacia ellos realizamos la gestión. No lo que dicen “pituquitos” que no conocen las calles”.

Esta tercera gestión fue la más difícil para él. Coincidió con El Niño Costero que mostró la deficiente construcción de un puente conocido como El Puente de la Solidaridad en San Juan de Lurigancho, La crecida del río trajo abajo la estructura y un funcionario de la Municipalidad de Lima intentó defender la obra con una extraña frase: “No se cayó, se desplomó”. Además, el aumento de los ambulantes, el caótico tráfico en las zonas principales de la ciudad y el incumplimiento de la construcción del tramo del Metropolitano hasta Carabayllo hicieron que su popularidad cayera y dejara el cargo con un 76% de desaprobación según Ipsos.

Casos Lava Jato y Comunicore

En el año 2020, la jueza María Álvarez Camacho de la Corte Nacional de Justicia Penal Especializada ordenó 24 meses de prisión preventiva para el exalcalde Luis Castañeda Lossio, apoyando la tesis del Ministerio Público para quien Castañeda Lossio pertenecería a una organización criminal para favorecer a las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS a través de adendas en licitaciones, a cambio de aportes para su campaña electoral y cuya pena sería de 35 años de cárcel. Además se presentaron testimonios que probarían dichos acuerdos; el expresidente de OAS, José Aldemairo, reveló que en el 2014 aportó 100 mil dólares a la campaña de Castañeda Lossio para la alcaldía de Lima, le habría entregado el dinero a Martín Bustamante, quien fue hombre de confianza del exalcalde. Desde Odebrecht, Jorge Barata, representante de la empresa en Perú, afirmó al Ministerio Público que se le entregó 75 727 dólares a “Bigode” como llamaban a Martín Bustamante. Luis Castañeda Lossio fue recluido en el penal Miguel Castro Castro.



El 5 de marzo del 2020, la Sala Penal Anticorrupción revocó la prisión preventiva de 24 meses impuesta al exalcalde de Lima y le dispuso detención domiciliaria.



Caso Comunicore

En el diciembre 2005, en la primera gestión de Luis Castañeda, la Municipalidad de Lima tenía una deuda de 35.9 millones con Relima, una empresa de servicios de limpieza. Según una denuncia de Perú.21, Relima le dio los derechos del cobro de este dinero a Comunicore. En enero del 2006, la Municipalidad canceló toda la deuda, pero Comunicore le dio a Relima solo 15 millones de este pago y obtuvo una ganancia de 21 millones. De acuerdo con La República, para hacer este pago se desviaron fondos a otros rubros y además, la transacción no cuenta con informes financieros.

En el 2013, luego de años de idas y venidas al respecto, el Tribunal Constitucional aceptó el pedido de Castañeda para excluirlo del caso. Entre los incluidos en el proceso, que fueron absueltos este miércoles, están los exfuncionarios Ángel Pérez Rodas, Juan Blest García, Carlos Chávez Málaga, Ulises Merino Rojas, Carlos Asmat Dyer, Daniel Arias Donayre y Sergio Guerra Castillo. En el 2017 el Poder Judicial absolvió a los funcionarios involucrados en el caso.

OBRAS EMBLEMÁTICAS

El Metropolitano

El sistema de buses conocido como El Metropolitano, circula desde Lima norte hasta Lima sur en un carril exclusivo a lo largo de la vía expresa, entre otras vías. Fue inaugurado durante la segunda gestión del exalcalde Castañeda en julio del 2010. Hoy representa el principal medio de transporte de miles de limeños.

El Bypass 28 de julio

En su tercer periodo como alcalde, inició la construcción de un bypass en el cruce de las avenidas 28 de julio y Garcilaso de la Vega, en el Cercado de Lima. A pesar del reclamo de los vecinos y algunos urbanistas, el exalcalde siguió con la obra convencido de que sería un respiro al caótico tráfico limeño. La obra además fue cuestionada tras revelarse una presunta sobrevaloración y la aparición de grietas y hundimientos.

Hospitales de la Solidaridad

Los Hospitales de la Solidaridad fueron creados bajo la modalidad de obra público-privada, llevando atención médica de calidad y a bajo costo a zonas vulnerables.

Escaleras solidarias

Las escaleras solidarias fueron planteadas como solución de transporte para aquellas personas que vivían en lo más alto de los cerros y que al salir de sus casas sufrían accidentes en medio de la tierra y piedras de la zona.

El Circuito Mágico del Agua

Fue presentado en el año 2006 y está compuesto por 13 fuentes de agua que son controladas a través de un sistema que combina sus movimientos con juegos de luces y de sonido.