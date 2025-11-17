Últimas Noticias
Lurín: vecinos denuncian hallazgo de aves muertas en playa Conchán y alertan olor a petróleo

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

El hallazgo de varias aves muertas en playa Conchán generó preocupación entre vecinos, quienes denuncian que uno de los ejemplares rescatados presenta un intenso olor a petróleo.

Lima
00:00 · 02:05
Una vecina logró rescatar a un ave, que, según indicó, emana un olor a petróleo.
Una vecina logró rescatar a un ave, que, según indicó, emana un olor a petróleo. | Fuente: RPP

El último domingo, vecinos denunciaron a través del Rotafono la presencia de aves muertas en la playa Conchán, ubicada en Lurín. Tras el reporte, un equipo de RPP llegó hasta la zona y conversó con una de las residentes que reportó el hecho.

La mujer se mostró sorprendida e indicó que el área ya ha sido limpiada, por lo que los especímenes fueron retirados. Sin embargo, la señora logró rescatar a una de las aves, que, según indicó, emana un olor a petróleo.

“Me he quedado sorprendida porque ya no hay nada de aves, la única [es la] que hemos rescatado y ahorita se ha soltado porque el animalito está de hambre. No puede volar, ya se ha ido para el mar. Esta ave que se ha rescatado huele a petróleo”, indicó.

En esa misma línea, nuestra reportera comprobó que “efectivamente” el animal “tiene un olor a combustible”.

Asimismo, la vecina Margarita señaló que -por el momento- no ha logrado comunicarse con ninguna entidad estatal para reportar el hecho. Además, ha preferido evitar dar más detalles de su identidad por temor a represalias.  

"Soy una persona deportista, he venido corriendo y la gente ha estado en la playa, bañándose. En eso paso, miro y encuentro varias aves ya muertas de petróleo. La única que se ha podido rescatar ha sido esta ave. He venido para ver y ya no hay nada de aves, todo está limpio”, indicó.

Pide investigación

Finalmente, la señora Margarita pidió que se investiguen los motivos por lo que las aves están apareciendo en esta playa de Lurín en esta situación.

Lurín Petróleo Conchán Playa

