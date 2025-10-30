Últimas Noticias
Piura: reportan presunto derrame de petróleo en el mar de Talara

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

El OEFA informó que supervisa el presunto derrame del crudo captado por pescadores en el mar de El Alto, en la provincia de Talara.

Piura
00:00 · 00:58
El derrame fue captado desde la plataforma PN-2 del yacimiento Peña Negra, ubicado en el lote Z-69, en Talara.
El derrame fue captado desde la plataforma PN-2 del yacimiento Peña Negra, ubicado en el lote Z-69, en Talara.

Esta mañana se registró un presunto derrame de petróleo en el mar de El Alto, ubicado en la provincia de Talara, en la región Piura, según denunció la Asociación de Pescadores Artesanales de Consumo Humano Directo de Cabo Blanco.

En videos difundidos por los pescadores de la zona se observa la fuga de lo que aparentemente sería el recurso caer al mar desde la plataforma PN-2 del yacimiento Peña Negra, ubicado en el lote Z-69, administrado por Petroperú.

OEFA se pronuncia

Tras conocer la noticia, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) informó a través de sus redes sociales que realiza acciones de supervisión ante el presunto derrame de petróleo, a fin de determinar a los responsables del hecho y el impacto generado en el ecosistema.

Asimismo, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (Minam) señaló que verificará la implementación de acciones de primera respuesta y la activación del plan de contingencia por parte de Petroperú, el mismo que incluye acciones de control, contención y limpieza del crudo.

Piura Talara Derrame de petróleo

