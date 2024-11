Crimen en Comas: todo lo que se sabe del caso de la joven hallada desmembrada en el departamento de un policía

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El cuerpo de Sheyla Mayumi Cóndor Torres, una joven de 26 años, fue hallado desmembrado dentro de una maleta en el condominio Torres Las Praderas en el distrito limeño de Comas. La joven era buscada por su familia desde el 13 de noviembre y, tres días después, el sábado 16, su cadáver fue encontrado en el dormitorio del departamento que le pertenece a Darwin Marx Condori Antezana, miembro de la Policía Nacional del Perú (PNP), quien ahora se encuentra prófugo tras la orden de captura en su contra por ser señalado como principal sospechoso del asesinato de la mujer.

Fue la noche del sábado 16 de noviembre cuando agentes de la Policía Nacional encontraron el cuerpo descuartizado de Sheyla Cóndor dentro de una maleta en el departamento de Darwin Condori, luego de que la madre de la víctima diera aviso a los agentes policiales tras conseguir pruebas de que su hija se encontraba en un inmueble en Comas.

Sonia Torres, madre de la víctima, primero se acercó a la comisaría de Santa Anita para realizar la denuncia de la desaparición de su hija, pero, según señaló, los policías se negaron a hacerlo. “Yo he pedido ayuda llorando a los policías, pero no me han hecho caso”, contó a RPP.

La mujer no se resignó y continuó investigando el paradero de su hija. Fue así cómo logró acceder a la cuenta de WhatsApp de la joven, donde logró leer una conversación con Darwin Condori en la que coordinó un encuentro en un condominio en Comas. Con esos datos, la madre volvió a la comisaría de Santa Anita, pero la policía se habría negado a hacer su trabajo.

Luego, Sonia Torres se dirigió a la comisaría de Santa Luzmila, en Comas, donde -tras mucha insistencia- logró realizar la denuncia de la desaparición de su hija. Posteriormente, la madre y unos agentes policiales se movilizaron hacia el condominio para buscar a Sheyla.

La noche del sábado 16 de noviembre la madre ingresó al departamento y encontró los restos del cuerpo de su hija. Fue así que la Fiscalía ordenó el levantamiento del cadáver descuartizado que estaba dentro de una maleta.

Los restos de Sheyla Condor Torres fueron trasladados a la Morgue de Lima. Su familia exige justicia y la máxima sanción para Darwin Condori, quien es señalado como el pricipal sospechoso de este crimen que ha desatado una ola de indignación en todo el país.

Fiscalía pidió detención preliminar para Darwin Condori

El Ministerio Público solicitó la detención preliminar para el agente de la Policía Nacional identificado como Darwin Condori, quien se encuentra en condición de 'no habido'. El pedido lo hizo el Segundo Despacho de la Quinta Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Lima Norte ante el Poder Judicial.

El fiscal a cargo del caso, Jimmy Moran Mautino, señaló que se han detenido a seis personas que se encontraban en el departamento donde fue hallado el cadáver de la víctima. Asimismo, dispuso que se realicen diligencias urgentes y necesarias para el esclarecimiento de los hechos.



📢 #LoÚltimo | Quinta Fiscalía Especializada en Violencia Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Lima Norte (2.° Despacho) realizó el levantamiento de cadáver de Sheyla Mayumi C. T. (26), quien fue encontrada desmembrada en el departamento de un policía, en Comas. pic.twitter.com/3HHU3NoB3J — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 17, 2024

Solicitan incluir a Darwin Condori en el Programa de Recompensas

Aaron Alemán, abogado de la familia de Sheyla Mayumi Cóndor Torres, solicitó al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, que incluya en el Programa de Recompensas al policía Darwin Condori, principal sospechoso del asesinato de la joven.

“Solicitamos al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional del Perú (PNP) para que nos puedan ayudar con esta alerta internacional (Interpol) para que se pueda dar la alarma respectiva en todos los países de América Latina para que puedan ubicar a esta persona y una vez ubicada pueda ser procesada en el país, y así ser sentenciada por el delito de feminicidio en calidad de cadena perpetua”, dijo a RPP.

El abogado también solicitó al Poder Judicial que dicte detención preliminar para las seis personas que fueron detenidas el día que encontraron el cuerpo de la joven descuartizada dentro de un condominio en el distrito limeño de Comas.

Ordenan intervención de comisaría por no recibir denuncia de dedesaparición de Sheyla

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, en diálogo con RPP, anunció este lunes que ha dispuesto la intervención de la comisaría de Santa Luzmila, ubicada en Comas, donde no se habría recibido la denuncia por la desaparición de Sheyla Mayumi Cóndor Torres, quien fue encontrada muerta el último sábado en dicho distrito.

“He ordenado la intervención, por parte de Asuntos Internos, de la comisaría de Santa Luzmila para que inmediatamente se determine quién es el efectivo responsable del maltrato, cuáles son los protocolos que no han respetado y que inmediatamente intervenga para establecer las responsabilidades administrativo-disciplinarias de las que hubiera lugar”, indicó.

Por su parte, el comandante general de la Policía Nacional, Víctor Zanabria, dijo este lunes que es necesaria una norma que permita separar inmediatamente a los efectivos policiales acusados de cometer un delito, como el caso del suboficial Darwin Condori, quien cuenta con antecedentes por un caso de violación grupal que también se habría registrado en su departamento en enero del año pasado.

Padres de víctima declararon ante autoridades por 6 horas

Los padres de Sheyla Mayumi Cóndor Torres declararon durante sesis horas ante las autoridades en la sede de la Dirección de Investigación Criminal en el Cercado de Lima sobre el crimen de su hija.

RPP llegó hasta el lugar donde constató que los padres de la víctima ingresaron a la sede de investigación desde las 10 de la mañana de este lunes, 18 de noviembre, para colaborar con el proceso de investigación.