Madres de niños con cáncer protestarán este lunes en exteriores del INEN por escasez de medicamentos

Lima "Mi hijo tiene catéter para que reciba su quimioterapia, pero ahora no hay agujas, no hay azitromicina, no hay tramadol y muchos medicamentos más", afirmó la señora Mily Cabanillas.

Madres de familias de niños que luchan contra el cáncer anunciaron una protesta para este lunes, 12 de junio, en los exteriores del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) debido a la falta de insumos y medicamentos necesarios para el tratamiento de sus hijos.

Durante una entrevista en la Rotativa del Aire, la señora Mily Cabanillas Dulanto dijo sentirse "muy preocupada porque faltan muchos insumos en el hospital, carecemos de medicamentos y de lo necesario para el tratamiento y la enfermedad de nuestros hijos siguen avanzando. Para la hospitalización no hay camas en Neoplásicas".

"Mi hijo tiene catéter para que reciba su quimioterapia, pero ahora no hay agujas, no hay azitromicina, no hay tramadol y muchos medicamentos más", aseguró.

Mientras que Karina Pujay Rosario, madre de una pequeña con cáncer, señaló que ante la escasez de fármacos para esta enfermedad en los establecimientos de EsSalud y del Ministerio de Salud (Minsa), muchas mamás optan por realizar actividades para comprar las medicinas "que los venden en las farmacias al frente de cada hospital de Neoplásicas y de EsSalud".

"Estamos recibiendo donaciones de organizaciones que ayudan a los pacientes, las mismas mamás piden ayuda por las redes sociales y realizan rifas, polladas y diferente tipos de acciones para poder comprar estos medicamentos", manifestó.





Asimismo, afirmó que no perciben que los S/ 515 millones que destinó el Gobierno al Ministerio de Salud para la atención de los pacientes oncológicos estén siendo empleados adecuadamente.

"La ministra (Rosa Gutiérrez) indicó que se está transfiriendo S/ 515 millones, pero nosotros no lo vemos, queremos que nos den una rendición de cuentas. Qué está pasando con todo el presupuesto por el que luchamos para que este año no nos falte y nos falta", expresó.

"Sobre los medicamentos, Cenares no tendría que estar desabastecido y lo está. Defensoria del Pueblo, ¿qué hace? No está fiscalizando. Susalud, también, ¿cuál es el trabajo que está realizando? ¿Cuál es la sanción que reciben estas entidades que deberían brindarnos tratamientos? ¿Qué está haciendo la Contraloría? No hay ningún funcionario sancionado ni a INEN ni a EsSalud", añadió.

Finalmente, sostuvo que "nosotros venimos luchando, ya estamos cansados, estamos muy agotados. Tenemos a nuestros hijos con esta enfermedad y no hay los recursos (para su atención)".

"¿Qué adoptamos ante esta situación? Es salir a las calles a luchar por toda la deficiencia que hay. No tenemos otra alternativa, tenemos que alzar la voz", dijo en relación al plantón que realizarán este lunes en las afueras del INEN.