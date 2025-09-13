Magdalena descarta que camiones arrojen desmontes y basura a playa marbella, tras denuncia vecinal por contaminación

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Una vecina del distrito de Magdalena del Mar denunció ante el Rotafono de RPP que varios camiones ingresan diariamente a la Costa Verde, a la altura del puericultorio Pérez Araníbar, para arrojar desmontes y otros desechos al mar.

De acuerdo con su testimonio, los vehículo forman filas para descargar tierra, restos de construcción y basura en la zona cercana a la playa Marbella, por lo que el agua ha cambiado de color considerablemente y, además, se puede apreciar escombros flotando.

“Esta zona se ve visiblemente contaminada y como ven en el video, basura flotando. Esto está pasando en este momento, por favor, investiguen la situación porque nuestro mar está siendo seriamente contaminado”, declaró.

La denunciante exigió a la municipalidad inspeccionar la zona para prevenir que siga utilizando para la descarga de basura.

Cabe precisar que el distrito de Magdalena sanciona con hasta S/ 3 650 a quienes arrojen desmonte o basuras en las playas o en el mar de la Costa Verde y también contempla que el vehículo del infractor sea trasladado en el depósito municipal.

Magdalena niega contaminación en playa Marbella

Posteriormente, el gerente municipal de Magdalena, Enrique Sánchez, respondió a la denuncia vecinal y negó que exista una contaminación en el mar del distrito.

Según adujo, la despliegue de camiones forma parte de un trabajo de intervención y protección del borde costero, así como a la infraestructura pública del distrito, y cuenta con el visto bueno de la Marina de Guerra del Perú.

“Hace dos días, la Marina de Guerra del Perú ha realizado una inspección ocular en el sitio que no estamos haciendo una disposición de residuos sólidos ni de desmonte. Lo que se está disponiendo es material natural de excavación que no contamina y no se echa directamente a las aguas del mar sino se dispone en el borde costero afectado”, declaró.

Consultado por el cambio en la coloración de las aguas que alarmó a los vecinos, el vecino respondió que podría tratarse de la marea, que habría traído consigo la sedimentación de otra jurisdicción.

Finalmente, Sánchez alegó que los camiones – observados por los vecinos – traen material de excavación como parte de una actividad regulada por el municipio y, según comentó, sin perjuicio al ecosistema marino.

Municipalidad de Magdalena se pronunció tras denuncia de RPP. | Fuente: RPP