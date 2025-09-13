Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 14 de agosto | (Exaltación de la Cruz) - "Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él"
EP 1078 • 11:42
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Maurate afirma que soluciones a problemas estructurales de EsSalud no serán rápidas
EP 1866 • 16:48
Informes RPP
Informes RPP
Robert Prevost celebra su primer cumpleaños como Papa León XIV
EP 1325 • 05:50

Magdalena descarta que camiones arrojen desmontes y basura a playa marbella, tras denuncia vecinal por contaminación

Distintos camiones desfilan y botan su basura a la playa diariamente, según denuncian los vecinos.
Distintos camiones desfilan y botan su basura a la playa diariamente, según denuncian los vecinos. | Fuente: RPP
Sergio Espinoza

por Sergio Espinoza

·

Vecinos denunciaron que hay camiones que arrojan desmontes en la playa Marbella, pero la Municipalidad de Magdalena señaló que se trata de trabajos de protección del borde costero.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Lima
00:00 · 01:38

Una vecina del distrito de Magdalena del Mar denunció ante el Rotafono de RPP que varios camiones ingresan diariamente a la Costa Verde, a la altura del puericultorio Pérez Araníbar, para arrojar desmontes y otros desechos al mar.

De acuerdo con su testimonio, los vehículo forman filas para descargar tierra, restos de construcción y basura en la zona cercana a la playa Marbella, por lo que el agua ha cambiado de color considerablemente y, además, se puede apreciar escombros flotando.

“Esta zona se ve visiblemente contaminada y como ven en el video, basura flotando. Esto está pasando en este momento, por favor, investiguen la situación porque nuestro mar está siendo seriamente contaminado”, declaró.

La denunciante exigió a la municipalidad inspeccionar la zona para prevenir que siga utilizando para la descarga de basura.

Cabe precisar que el distrito de Magdalena sanciona con hasta S/ 3 650 a quienes arrojen desmonte o basuras en las playas o en el mar de la Costa Verde y también contempla que el vehículo del infractor sea trasladado en el depósito municipal.

Magdalena niega contaminación en playa Marbella

Posteriormente, el gerente municipal de Magdalena, Enrique Sánchez, respondió a la denuncia vecinal y negó que exista una contaminación en el mar del distrito.

Según adujo, la despliegue de camiones forma parte de un trabajo de intervención y protección del borde costero, así como a la infraestructura pública del distrito, y cuenta con el visto bueno de la Marina de Guerra del Perú.

“Hace dos días, la Marina de Guerra del Perú ha realizado una inspección ocular en el sitio que no estamos haciendo una disposición de residuos sólidos ni de desmonte. Lo que se está disponiendo es material natural de excavación que no contamina y no se echa directamente a las aguas del mar sino se dispone en el borde costero afectado”, declaró.

Consultado por el cambio en la coloración de las aguas que alarmó a los vecinos, el vecino respondió que podría tratarse de la marea, que habría traído consigo la sedimentación de otra jurisdicción.

Finalmente, Sánchez alegó que los camiones – observados por los vecinos – traen material de excavación como parte de una actividad regulada por el municipio y, según comentó, sin perjuicio al ecosistema marino.  

Municipalidad de Magdalena se pronunció tras denuncia de RPP.
Municipalidad de Magdalena se pronunció tras denuncia de RPP. | Fuente: RPP
Informes RPP

Perú y Colombia se reúnen en Lima por la COMPERIF

Delegaciones de Perú y Colombia se reúnen en Lima, para participar en la Décimocuarta Reunión Ordinaria de la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Peruano–Colombiana (COMPERIF), en un contexto afectado por las expresiones sin sustento del presidente del vecino país, Gustavo Petro, quien pretende desconocer la soberanía peruana de la Isla Chinería. Conozcamos más de qué trata el mecanismo bilateral de la COMPERIF.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Magdalena playa Marbella Costa Verde

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA