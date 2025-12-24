Duende, Elfo, Pavo, Guirnalda y más: los curiosos nombres de los peruanos alusivos a la Navidad

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) reveló los curiosos nombres alusivos a la Navidad que tienen miles de peruanos.

A través de sus redes sociales, la institución compartió un listado de varios nombres alusivos a esta festividad. Los más comunes son María, José y Jesús; en alusión a la Sagrada Familia.

Además, en Perú, hay miles de ciudadanos llamados Ángel, otro nombre que es alusivo a la fiesta, pero relativamente común. También hay cientos de peruanos llamados como los Tres Reyes Magos: Melchor, Gaspar y Baltazar.

Sin embargo, hay otros nombres que son realmente insólitos: por ejemplo, hay 1 468 personas llamadas Navidad, así como hay otros nombrados Duende (825), Nacimiento (311), Regalo (130), Brindis (106), Reno (67), Guirnalda (16) y Elfo (13).

En los casos más extravagantes, tenemos cuatro peruanos nombrados Pastorcita, dos connacionales llamados Pavo y una persona bautizada como Merry Christmas.

Definitivamente, el Perú está en sus nombres.

