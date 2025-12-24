Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Duende, Elfo, Pavo, Guirnalda y más: los curiosos nombres de los peruanos alusivos a la Navidad

Conoce los curiosos nombres alusivos a la Navidad que hay en el Perú.
Conoce los curiosos nombres alusivos a la Navidad que hay en el Perú. | Fuente: Andina / Difusión
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El Reniec compartió un curioso listado de nombres alusivos a las fiestas navideñas.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) reveló los curiosos nombres alusivos a la Navidad que tienen miles de peruanos.

A través de sus redes sociales, la institución compartió un listado de varios nombres alusivos a esta festividad. Los más comunes son María, José y Jesús; en alusión a la Sagrada Familia. 

Además, en Perú, hay miles de ciudadanos llamados Ángel, otro nombre que es alusivo a la fiesta, pero relativamente común. También hay cientos de peruanos llamados como los Tres Reyes Magos: Melchor, Gaspar y Baltazar.

Sin embargo, hay otros nombres que son realmente insólitos: por ejemplo, hay 1 468 personas llamadas Navidad, así como hay otros nombrados Duende (825), Nacimiento (311), Regalo (130), Brindis (106), Reno (67), Guirnalda (16) y Elfo (13).

En los casos más extravagantes, tenemos cuatro peruanos nombrados Pastorcita, dos connacionales llamados Pavo y una persona bautizada como Merry Christmas.

Definitivamente, el Perú está en sus nombres.

Video recomendado
Tags
Reniec Navidad Navidad 2025

RPP TV

En Vivo

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA