Un ciudadano argentino fue asesinado dentro de un condominio de Magdalena del Mar

Fernando Chuquillanqui

Fernando Chuquillanqui

·

La Policía Nacional ha detenido a un sospechoso de este crimen, cuyo móvil se encuentra en investigación.

El cadáver fue trasladado a la Morgue Central de Lima.
El cadáver fue trasladado a la Morgue Central de Lima.

Un ciudadano argentino fue asesinado dentro de un condominio ubicado en el cruce del jirón Tarapacá con la calle San Martín, en el distrito de Magdalena del Mar; en circunstancias que son motivo de investigación.

El crimen ocurrió ayer, lunes, al promediar las 6:00 p.m., en el departamento que alquilaba el extranjero, en el cuarto piso del citado condominio.

La Policía Nacional ha detenido a un sospechoso del homicidio, quien sería sobrino del dueño del predio.

En tanto, fuentes de la investigación consultadas por RPP identificaron a la víctima como Gabriel Navarrete Nicolás.

El crimen ocurrió en un condominio ubicado en el cruce del jirón Tarapacá con la calle San Martín.
El crimen ocurrió en un condominio ubicado en el cruce del jirón Tarapacá con la calle San Martín.

Crimen en investigación

Las pesquisas preliminares se prolongaron hasta horas de la madrugada, cuando se ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado a la Morgue Central de Lima.

Fuentes policiales indicaron que en la escena del crimen encontraron un cuchillo y un desarmador. Las investigaciones determinarán si estas fueron las armas homicidas.

Según vecinos, la víctima vivía en el condominio junto con su pareja desde hace varios meses; mientras que el principal sospechoso del crimen habitaba en un piso inferior.

Al cierre de esta nota, se desconocen el móvil de este asesinato, que ha sembrado gran consternación en este barrio de Magdalena del Mar.

Informes RPP

INCORE 2025: Ayacucho, Huánuco y Huancavelica aún siguen debajo del promedio en competitividad regional

El sur del Perú muestra un panorama diverso en términos de competitividad regional, con Arequipa en el tercer lugar, Cusco en el puesto 7 y Puno en los últimos lugares; pero con metas comunes mejorar: los indicadores relacionados con la nutrición infantil y recuperar la confianza en las instituciones.
Informes RPP
Magdalena del Mar Magdalena Inseguridad ciudadana Policía Nacional

