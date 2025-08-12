Un ciudadano argentino fue asesinado dentro de un condominio de Magdalena del Mar

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El cadáver fue trasladado a la Morgue Central de Lima. | Fuente: RPP / Renzo Anselmo

Un ciudadano argentino fue asesinado dentro de un condominio ubicado en el cruce del jirón Tarapacá con la calle San Martín, en el distrito de Magdalena del Mar; en circunstancias que son motivo de investigación.

El crimen ocurrió ayer, lunes, al promediar las 6:00 p.m., en el departamento que alquilaba el extranjero, en el cuarto piso del citado condominio.

La Policía Nacional ha detenido a un sospechoso del homicidio, quien sería sobrino del dueño del predio.

En tanto, fuentes de la investigación consultadas por RPP identificaron a la víctima como Gabriel Navarrete Nicolás.



El crimen ocurrió en un condominio ubicado en el cruce del jirón Tarapacá con la calle San Martín. | Fuente: RPP / Renzo Anselmo

Crimen en investigación

Las pesquisas preliminares se prolongaron hasta horas de la madrugada, cuando se ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado a la Morgue Central de Lima.

Fuentes policiales indicaron que en la escena del crimen encontraron un cuchillo y un desarmador. Las investigaciones determinarán si estas fueron las armas homicidas.

Según vecinos, la víctima vivía en el condominio junto con su pareja desde hace varios meses; mientras que el principal sospechoso del crimen habitaba en un piso inferior.

Al cierre de esta nota, se desconocen el móvil de este asesinato, que ha sembrado gran consternación en este barrio de Magdalena del Mar.

