PJ dicta comparecencia con restricciones a abogado que causó accidente vehicular y dejó a una niña en UCI

El Décimo Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria - Corte de Lima rechazó este lunes el pedido de la Fiscalía para dictar prisión preventiva contra Sebastián Linares Luna, el conductor responsable que chocó su vehículo contra una movilidad escolar en Magdalena y que dejó grave a una niña de 9 años. El sujeto no contaba con licencia de conducir.

El juez Gabriel Farroñan Flores decidió ordenó en su lugar la medida de comparecencia restrictiva contra Linares Luna y lo mismo para Christian Mori Sánchez, el chofer del otro vehículo involucrado en el accidente. Ambos hombres tendrán también impedimento de salida del país.

El Poder Judicial también dictó el pago de una caución. En el caso de Sebastián Linares, deberá pagar S/25 000, mientras de Christian Mori, S/13 000. Los dos están denunciados por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones culposas agravadas.

Según el juez Farronan Flores, no se cumple la prisión preventiva por la prognosis de la pena. Esto porque la Fiscalia no pudo acreditar que la sanción a los conductores superaría los cuatro años de prisión.

La defensa de Christian Mori y la Fiscalía se reservaron el derecho de apelar, pero en el caso de Sebastián Linares, su abogado sí se mostró conforme.

Pide perdón

Sebastián Linares afirmó durante la audiencia que apoyará en toda la recuperación de la niña que resultó afectada por el accidente de tránsito. Además, pidió perdón a los familiares de la menor por lo sucedido.

"Quiero que me permitan seguir trabajando porque de esa manera es el único modo que tengo para seguir sosteniendo a mi familia y ayudar los gastos de Camila de ahora en adelante. No soy un peligro para la sociedad, cometí un error que no volveré a cometer", afirmó.



Accidente que dejó una menor grave

El pasado viernes 7 de julio se dio este suceso. La movilidad escolar, conducida por Christian Mori, iba por el carril derecho de la avenida Juan de Aliaga. De pronto, el vehículo Mercedes Benz que manejaba Sebastián Linares cruzó por la calle Ramsey, acto que provocó que el carro de los estudiantes impactara contra un poste tras el fuerte choque.

Ambos choferes resultaron ilesos, pero una niña de 9 años se llevó la peor parte y fue trasladada a la clínica San Felipe, donde le diagnosticaron un traumatismo intracraneal, por lo que fue operada de urgencia en la madrugada del sábado.

Simón Rodríguez, padre de la menor, dijo a RPP que Sebastián Linares ha intentado evadir su responsabilidad ante la Policía pese a que manejaba su vehículo sin licencia de conducir. Además, contó sobre las otras dolencias de su hija.

“Las lesiones, además de comprometerle el cerebro y su estado de salud, han comprometido el ojo derecho. Hay fracturas en el cráneo y el rostro”, comentó Simón Rodríguez a RPP Noticias.