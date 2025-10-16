Últimas Noticias
Asociación Nacional de Periodistas reporta 10 casos de reporteros agredidos en la movilización

Pedro Luis Ramos Martinez

Pedro Luis Ramos Martinez

Zuliana Lainez, presidenta de la ANP, manifestó que ninguna autoridad del Estado se ha pronunciado por la situación de los periodistas afectados tras la protesta.

Zulaina Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas, informó que esta noche se han dado 10 casos de reporteros agredidos durante la movilización en el Centro de Lima.

"En todos estos casos tenemos evidencia fotográfica, en algunos otros evidencia videográfica, una reporta de Wayka impactada con perdigón y trasladada de emergencia para que pueda ser atendida. Según nos han comentado, no es de tremenda gravedad, pero es un impacto de perdigón por cobertura periodística", manifestó en entrevista para RPP. 

Lainez enfatizó que el periodista debe estar en primera línea cubriendo las incidencias de una protesta y criticó que la Policía Nacional les ponga trabas a su labor. 

"No vamos a aceptar, como no lo hemos hecho en otras ocasiones, en las que el jefe de la Región Policial Lima sale a decir que los periodistas no están en zonas propicias o no se pusieron la credencial de prensa más grande. Los principales agresores a nuestros colegas son los que deben dar protección", indicó.  

La titular de la ANP reiteró que tienen las pruebas suficientes para mostrarlas ante las autoridades y así no puedan negar lo sucedido. Asimismo, criticó que ninguna entidad del Estado se pronunciara por la situación de los reporteros agredidos. 

"Un periodista no debe recibir el impacto de un perdigón en momentos en que uno está haciendo su trabajo periodístico. Así que nosotros siempre solemos acompañar legalmente a los colegas para que puedan denunciar estos casos", expresó. 

