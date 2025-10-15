Ministro del Interior tras protestas en Lima: "Los más violentistas han sido de la Universidad San Marcos"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, manifestó que la marcha realizada este 15 de octubre en el Centro de Lima se convirtió en un evento violento "donde la Policía está siendo atacada". En ese sentido, señaló que los más "violentistas" fueron un grupo de jóvenes que serían de la Universidad Mayor de San Marcos.

"Llamo a toda esa Generación Z, jóvenes y estudiantes de las universidades. Aquí hay que decirlo: los más violentistas han sido de la San Marcos. Esto no puede pasar, yo entiendo el rechazo y la indignación a todo lo que estamos viviendo, de repente políticamente no está bien y eso lo reconocemos, pero tienen que (manifestarse) en un espacio de respeto a las personas", aseveró ante los medios de comunicación.

Tiburcio informó que la cifra de detenidos tras los enfrentamientos se elevó a 10. En ese sentido, aseguró que se le respetará sus derechos.

"Los estamos asistiendo con la participación del Defensor del Pueblo, Ministerio Público, el auxilio de la parte de justicia, abogados de oficio, para que puedan estar con todos sus derechos y puedan ellos responder a lo que está pasando", indicó.

Tiburcio aseguró que este Gobierno de transición "ha venido a dar seguridad" a la población y trabaja en mejorar la seguridad ciudadana.