Policía Nacional informó que 29 efectivos resultaron heridos durante manifestaciones en el Centro de Lima

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que 29 efectivos de la Unidad de Servicios Especiales (USE) resultaron heridos durante las manifestaciones contra el Gobierno y el Congreso en le Centro de Lima.

A través de su cuenta de X, la entidad indicó que los agentes fueron trasladados al Hospital Central de la PNP y al Hospital Augusto B. Leguía, donde vienen recibiendo atención médica.

La institución, además, hizo un llamado a los ciudadanos a ejercer su derecho a la protesta de manera pacífica.

“Invocamos a los manifestantes a ejercer su derecho a la protesta de manera pacífica y sin recurrir a la violencia”, sostuvo la PNP.

Hasta el momento, no se ha detallado la gravedad de sus lesiones.

En otra publicación, la entidad también se dio cuenta que los participantes de la marcha derribaron rejas y prendieron fuego frente al Congreso de la República, poniendo “en riesgo la seguridad de las personas y el patrimonio público”.

“La Policía Nacional actúa con firmeza y dentro del marco legal para restablecer el orden. La violencia nunca será el camino”, manifestaron.

Ministerio del Interior se pronuncia

A través de un comunicado, el Ministerio del Interior (Mininter) rechazó todo acto de violencia “contra la propiedad pública o privada, los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), así como cualquier atentado contra los derechos fundamentales”.

“Reiteramos nuestro compromiso permanente de seguir velando por la seguridad pública y el orden interno en todo el territorio nacional, con un enfoque de lucha frontal contra la criminalidad en todas sus modalidades”, afirmó.