Gremios de empresas de transporte público anunciaron que realizarán un paro el próximo miércoles 7 de abril, a fin de que el Gobierno atienda sus demandas, respecto de la pérdida económica que han sufrido por la pandemia de la COVID-19.

Según precisó el vocero de estos gremios, David Mujica, la medida de fuerza se ejecutará durante 24 horas; sin embargo, dijo que si el Gobierno no hace caso a sus pedidos evaluarían extender la paralización, de forma indefinida o escalonada.

“Son 6 gremios de transporte público que han estado conversando con la autoridad. Un año, en conversación sin ninguna solución. La autoridad nos ofreció vacunas para chofer y cobrador y no han cumplido. Nos ofreció un rescate financiero porque hemos hecho inversiones en buses, bioseguridad, en implementación y no han cumplido”, dijo a América Noticias.

“Los subsidios no han llegado a todos los transportistas se aprobaron el año pasado, en julio, estamos abril de 2021 y no se han repartido. Se ha repartido una mínima cantidad por la burocracia”, agregó el representante de las empresas.

Cerca de 35 mil vehículos pararán

En esa línea, indicó que el día 7 de abril un aproximado de 35 mil vehículos que prestan el servicio de transporte público en Lima y Callao no trabajarán, lo cual representa al 75% de los vehículos formales. Sostuvo que no quieren perjudicar a la ciudadanía, pero que tampoco tienen otra solución para que las autoridades acepten sus reclamos.

“Somos entre 30 mil a 35 mil unidades de transporte de Lima y Callao que no van a salir a trabajar por 24 horas en un primer momento, el mismo día 7 vamos a evaluar si convertimos este paro en indefinido o escalonado, pero es importante que el 7 tengamos una respuesta de la autoridad solucionando nuestro problemas. No queremos parar porque perjudicamos a la ciudadanía, pero no tenemos otra solución”, comentó.

Pide soluciones

Agregó que no están pidiendo un diálogo con el Gobierno, pues la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao ya conoce sus demandas. En esa línea, pidió al ministro de Transportes y Comunicaciones que les ofrezca una reunión real y ya no más promesas.

“Los diálogos son con la ATU. Lo que le pedimos al ministro es ya no queremos reuniones, queremos soluciones. Ya estamos cansados de las reuniones porque nos prometen, nos ofrecen, pero no tenemos ninguna solución”, dijo el representante de los transportistas.

