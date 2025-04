Extrabajador de Medifarma asegura que el equipo donde analizaban el suero fisiológico "venía produciendo errores"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Álex Gamarra Colchado (33), extrabajador del laboratorio Medifarma, aseguró que la máquina encargada de analizar el suero fisiológico elaborado por la empresa, un titulador automático Mettler modelo T90, presentaba errores que no fueron subsanados.

“El equipo donde analizamos cloruros… venía produciendo errores, como fallas en la red, como saturación del electrodo, fuga del titulador, en la bureta con el que se titulaba el suero, entonces no solo mi persona sino todos los analistas que pasaban por el equipo, siempre al detectar un valor mal en su resultado, repetían el análisis", afirmó en el programa Punto Final de Latina.

Álex Gamarra es investigado por la Fiscalía de Santa Anita debido a su presunto involucramiento en el caso del suero fisiológico defectuoso que ha dejado siete fallecidos. Según señaló, las fallas frecuentes en el análisis del producto eran de conocimiento de su jefa directa.

"Mi jefa sabía que el equipo estaba fallando y tenían muchos problemas, de que (la máquina) ya había estado inoperativo porque recién, al empezar este problema, empezó a funcionar después de dos o tres meses, pero sí tenían conocimiento de que habían electrodos que estaban fallando, que habían buretas (instrumento para medir pequeñas cantidades de reactivo líquido) fallando y ellos mismos nos pedían o ellos sacaban las buretas nuevas y las instalaban para seguir trabajando porque teníamos sobrecarga de sueros en la sección", expresó.



Ningún vocero de Medifarma quiso hablar en el reportaje para responder por las declaraciones de Gamarra, según señaló Punto Final. No obstante, señalaron que han presentado registro de las labores de mantenimiento a la Fiscalía.

Niega ser responsable

Gamarra Colchado aseguró al dominical que ingresó en el 2015 a Medifarma como auxiliar de lavado de los materiales de laboratorio y luego analista del control de calidad, pero recalcó que no tenía conocimiento del daño que causaría el producto en las personas.

"No fue mi intención, no tuve conocimiento del daño que causaría dicho producto y producto que no sabía de ese daño. Nunca trabajé a mi propia voluntad querer alterar algo, fue una segunda opción que di en mi entrevista con los abogados y que hasta ahora me quieren hacer sentir como un asesino la cual no tienen idea ellos de cómo se trabaja en la sección", expresó.

El extrabajador se presentó el pasado lunes 14 de abril en la sede de la Dirincri, ubicada en la avenida España, para cumplir con las 72 horas de detención preliminar dictadas en su contra.