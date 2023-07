Menor terminó con varias heridas tras ser atacado por un pitbull en VMT

Lima "Me gustaría que me apoyen. No tengo plata. Ahora estoy gastando un montón porque mi hijo necesita que le estén lavando las heridas", indicó la madre del menor.

Un niño, de 10 años, sufrió varias heridas en los brazos y piernas luego de ser atacado hasta tres veces por un perro de raza pitbull, en la zona de Nueva Esperanza, en el distrito limeño de Villa María del Triunfo.

María Martinez, madre del menor, contó que el hecho se produjo el pasado 2 de julio cuando el pequeño, quien estaba acompañado de su hermano, regresaba a su casa tras realizar unas compras en una tienda.

En ese momento, un perro -que salió de una vivienda- sorprendió a ambos niños, llevando la peor parte uno de ellos al recibir varias mordeduras en las extremidades.

"Estaban regresando de la tienda jugando. Se escondió atrás de un carro. La señora abre la puerta de su casa y el perro sale corriendo de frente a atacar a mi hijo", señaló la madre de familia a RPP Noticias.





Asimismo, indicó que ella es el único sustento de su hogar y que en estos momentos no cuentan con los recursos económicos para poder costear los gastos del tratamiento de su hijo.

"Me gustaría que me apoyen. No tengo plata. Ahora estoy gastando un montón porque mi hijo necesita que le estén lavando las heridas", manifestó.

Dijo, además, que si bien realizó la denuncia en la dependencia policial del distrito, le indicaron que debe presentar el informe médico del Hospital María Auxiliadora, lugar donde fue atendido el pequeño tras el feroz ataque.

Dicho documento -según le informaron en el centro de salud- tarda aproximadamente 20 días en ser expedido, por lo que solicitó celeridad, pues sin él su hijo no puede pasar por médico legista.

De igual modo, pidió que los dueños del perro asuman los gastos de recuperación, así como ayuda psicológica para los dos menores.