“Estamos en estado de emergencia y no hay cambio”: comerciantes atemorizados tras reciente atentado en mercado de Los Olivos

Lima Los Olivos: comerciantes atemorizados tras reciente atentado en mercado Enrique Milla

Los comerciantes del mercado Enrique Milla, en el distrito de Los Olivos, están atemorizados después de que un desconocido arrojó anoche un líquido inflamable y prendió fuego a una librería del establecimiento comercial.

Un día antes, la dueña del local recibió múltiples llamada de número desconocidos, pero no respondió. El atentado contra su local le ha dejado pérdidas valorizadas en más de 70 000 soles, pues las llamas de fuego consumieron libros, hojas, cuadernos, estantes y materiales escolares.

En declaraciones a RPP, el presidente de la Asociación de Comerciantes del Mercado Enrique Milla, Marco Quispe, dijo que se sospecha que se podría tratar de un acto de intimidación, puesto a que no han recibido amenazas previas.

“Nos preocupa porque pensamos que pueda ser el inicio o una advertencia, porque no hemos sido advertidos de nada ni extorsionados; pensamos que puede ser una advertencia”, comentó.

“Estamos con miedo, no sabemos qué nos podrá pasar mañana porque es una inseguridad. Estamos en estado de emergencia, pero no hay ningún cambio”, agregó.

Fuera del aire, algunos comerciantes comentaron a RPP que, si bien no han llegado mensajes extorsivos dentro del mercado, sí hay locales aledaños que estarían siendo amenazados por delincuentes y no denuncian por temor a represalia.