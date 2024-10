Los Olivos: delincuentes arrojaron gasolina y prendieron fuego en mercado Enrique Milla

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima En las imágenes de seguridad se puede ver que llega un delincuente y hecha un producto inflamable para retirarse de inmediato.

Decenas de libros, hojas, cuadernos, estantes y materiales escolares valorizados en aproximadamente 70 mil soles fueron quemados luego de que delincuentes arrojaran gasolina y prendieran fuego al local donde funciona una librería, en el mercado Enrique Milla, en el distrito limeño de Los Olivos.

Los hechos ocurrieron en pleno estado de emergencia, en el cruce de la avenida Central y la calle Orfeo, del referido distrito. Ello ha dejado preocupados a los comerciantes del mercado, pues este acto violento se suma a los robos de los que son víctimas.

"A las 3:00 a. m. me he dado cuenta, cuando yo tenía el aviso del guardián. Y cuando ya empezaba el daño, ya no se pudo hacer nada. Quedó así, como usted lo ve", dijo la mujer afectada.

"No hemos recibido amenazas. Solamente el día de ayer cerramos todo el mercado, para ir a la marcha. Eso es lo que pasó. Es la primera vez que pasa. Pido apoyo económico a las autoridades. Tengo que pagar al banco. Hay como 15 mil, 20 mil soles de préstamo", agregó.

Otros comerciantes indicaron que los robos están en aumento, debido a la presencia de personas extrañas o de malvivir que últimamente frecuentan el lugar.

