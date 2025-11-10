Últimas Noticias
Metropolitano: alimentadores Torre Blanca y Carabayllo llegarán a estación Chimpu Ocllo desde este 10 de noviembre

| Fuente: Andina
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Esta medida tiene como objetivo principal aumentar el uso de la vía exclusiva del Metropolitano, evitando que los buses circulen por la vía mixta (utilizada por vehículos particulares).

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha anunciado un cambio operativo que beneficiará a más de 2500 usuarios del servicio Metropolitano. A partir de este lunes 10 de noviembre, las rutas alimentadoras Carabayllo y Torre Blanca modificarán sus recorridos para llegar directamente al terminal Chimpu Ocllo, ubicado en el distrito de Carabayllo.

Esta medida tiene como objetivo principal aumentar el uso de la vía exclusiva del Metropolitano, evitando que los buses circulen por la vía mixta (utilizada por vehículos particulares). Gracias a esta optimización, los usuarios podrán abordar las rutas principales (B y Expreso 13) en Chimpu Ocllo para dirigirse al Cercado de Lima.

Beneficios y cambios por ruta:

1. Alimentador Carabayllo:

  • El servicio dejará de llegar a la estación Belaunde (Comas) para finalizar en Chimpu Ocllo.
  • Esta modificación permitirá un ahorro de tiempo de hasta 10 minutos para más de 1,500 usuarios.
  • El horario del servicio desde el paradero Tokio hasta Chimpu Ocllo será de lunes a sábado de 5:00 a. m. a  11:30 p. m. y los domingos de 5:00 a. m. a 10:30 p. m..
  • En sentido contrario (de Chimpu Ocllo a Tokio), operará de lunes a sábado desde las 5:30 a. m. hasta la medianoche, y los domingos de 5:30 a. m. a 11:00 p. m..

2. Alimentador Torre Blanca:

  • Este servicio ahora se dirigirá al terminal Chimpu Ocllo en lugar de la estación 22 de Agosto.
  • Más de 1,000 usuarios se beneficiarán al poder abordar las rutas B y Expreso 13 en Chimpu Ocllo.
  • Esta extensión de ruta representa un ahorro de tiempo de hasta 15 minutos para los viajeros.
  • El horario desde el paradero Torre Blanca hasta Chimpu Ocllo es de lunes a sábado de 5:00 a. m. a 11:30 p. m. y los domingos de 5:00 a. m. a 10:30 p. m..
  • Para el sentido de vuelta, el horario será de lunes a sábado de 5:45 a. m. hasta la medianoche y los domingos de 5:45 a. m. a 11:00 p. m..
Tags
Metropolitano Estación Chimpu Ocllo

