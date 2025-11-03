Gobierno designa a David Hernández Salazar como nuevo presidente del Consejo Directivo de la ATU

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) nombró a David Augusto Hernández Salazar como nuevo presidente del Consejo Directivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Según detalla el MTC, Hernández posee una amplia trayectoria en la gestión pública, especialmente en el sector transporte, donde lideró importantes procesos de planificación, articulación interinstitucional y mejora de servicios.

Graduado de la Universidad San Martín de Porres, Hernández cuenta con una especialización en Administración de Empresas por la Pontificia Universidad Católica del Perú y otra en Gestión de Proyectos por PMIBS Group.

David Hernández vuelve a la ATU tras casi cuatro meses

Cabe precisar que Hernández Salazar ya ha ocupado el cargo de presidente del Consejo Directivo de la ATU, puesto en el que se desempeñó entre el 5 de setiembre de 2024 y el 21 de julio de 2025.

"Su designación representa una apuesta por la continuidad de una gestión técnica y orientada a resultados, comprometida con los retos de la movilidad urbana sostenible, la formalización del transporte y la mejora del servicio para los millones de ciudadanos que se desplazan diariamente en Lima y Callao", indicó el MTC.



Anteriormente, Hernández se desempeñó como gerente de Transporte y Movilidad Sostenible de la Municipalidad Provincial de Arequipa bajo la gestión de Víctor Hugo Rivera, siendo anunciado en este puesto el pasado 20 de agosto.

La designación de Hernández se da luego de que el Gobierno de José Jerí aceptara la renuncia de Jaime Romero Bonilla, quien ocupó el cargo solo por tres meses, precisamente, en reemplazo de Hernández Salazar.