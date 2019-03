Se espera que obra beneficie a miles de usuarios de este sistema de transporte. | Fuente: Foto: Andina / Video: Municipalidad de Lima

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, confirmó la ampliación de la ruta del Metropolitano con la construcción de 18 nuevas estaciones en la zona norte de la capital, entre la estación Naranjal y el patio de maniobras ubicado en la avenida Sinchi Roca, en el distrito de Comas.

"Estas 18 nuevas estaciones del norte, que no están construidas, se concentran en el Naranjal, en una zona donde hemos dicho que no es una estación final (…) Esto va a ayudar a que esa concentración de pasajeros en una estación que no es adecuada se pueda redistribuir correctamente a lo largo de estos distritos", explicó.

Durante un recorrido en la zona donde se construirán estas estaciones, el alcalde de Lima informó que este proyecto beneficiará a los vecinos de los distritos del norte de la capital como Independencia, Comas, Los Olivos, Carabayllo, Puente Piedra y Ancón. Además, destacó que se aprovechará un largo tramo que actualmente se encuentra sin utilizar.

"Hoy en día un bus del Metropolitano termina sus labores en el Naranjal -siempre y cuando venga del sur- y recorre todo este espacio vacío porque se va a un patio de maniobras que existe en Sinchi Roca. Recorre cerca de siete kilómetros vacíos que le cuesta a la Municipalidad, que no se utilizan porque no hay eficiencia. Esto va a cambiar con esta obra", mencionó.

Muñoz Wells también informó que, como parte de las conversaciones con los operadores del Metropolitano para ultimar los detalles de esta obra, se les está solicitando "que hagan un esfuerzo" para que incorporen más vehículos. Además señaló que la licitación iniciará a más tardar la próxima semana y tendrá una duración de cinco meses, mientras que la construcción durará otros 14 meses.

"Recordemos que hoy en día son 500 mil personas que transitan en el Metropolitano. Con esta ampliación se va a sobrepasar los 700 mil, que es el punto de equilibrio que se necesita para esta operación. Además, con esto atendemos a la estación final de Independencia, sino a todos los otros distritos que están a continuación", señaló.