La madre de una niña con diversas enfermedades pidió ayuda este miércoles para poder cobrar el abono que le corresponde a su hija como parte del Programa Juntos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).



Ella vive postrada en cama

Elizabeth Nieves Díaz indicó al Rotafono de RPP que no ha podido cobrar el monto de 200 soles para su hija de dos años, porque el programa le indica que no le ha llevado a vacunar.

Sin embargo, en el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña le recomendaron que no vacune a la menor debido a los constantes convulsiones que presenta la menor.

"Yo ya le expliqué que mi hijita no se puede vacunar, porque ella puede tener reacciones secundarias. En el Hospital del Niño, el doctor que la atiende en neurología me dice que no la puedo vacunar", relató.

La madre de familia señaló que la menor sufre de parálisis cerebral, microcefalia y tiene ataques de epilepsia. Debido a esto el bono de Mi Juntos es necesario para comprar pañales, leche y vitaminas.

"Ella vive postrada en cama, la verdad que esos 200 soles le hacen falta bastante. Ella necesita para pañales y vitaminas", expresó.

El Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres - Juntos se encarga de canalizar los recursos de diversos sectores del Estado para garantizar la salud y educación de niños y adolescentes en hogares de muy bajas condiciones económicas.



