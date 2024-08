Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima “Cero empatía”: rescatistas reportan dificultades para formalizar denuncia por caso de perrita preñada que fue enterrada viva

Las personas que rescataron a ‘Miedosa’, una perrita preñada que fue enterrada viva en San Juan de Lurigancho (SJL) y cuyo caso ha generado indignación en el distrito, reportaron dificultades para formalizar la denuncia por el presunto delito de maltrato animal.

En declaraciones a RPP, Sandra Macedo, una de las rescatistas, detalló que luego del rescate de ‘Miedosa’ se acercó a la Comisaría de Canto Rey para denunciar a la dueña del animal, acusada de haberla enterrada en el frontis de su casa, ubicada en el jirón Río Huallaga (Canto Rey).

No obstante, Macedo comentó que los agentes policiales se mostraron “cero empáticos” a la hora de recibir el reporte y apenas redactaron un “acta de incurrencia”, haciéndola pasar como una denuncia.

“Me dijeron que la denuncia estaba hecha, pero en el papel no decía acta de denuncia. Me dijeron que mañana podía recoger [la copia]”, narró.

Uno de los vecinos que acompañó a Sandra a formular la denuncia logró tomarle una fotografía al documento para después consultar con un especialista.

La mujer detalló así que esta mañana recibió la llamada de varias personas que querían apoyarla, entre ellos especialistas en derecho penal que, al ver la foto del documento, le dijeron que efectivamente no era un acta de denuncia, sino una incurrencia.

“Se los pasé y me dijeron que eso no es una denuncia, me ayudaron y pusieron [la denuncia]. Tuve que ir nuevamente a la comisaría, recién ahí la policía se acercó y estuvieron en ese procedimiento”, complementó.

Por eso, la rescatista dijo sentirse “muy decepcionada” con el rol de la policía, sobre todo, porque el trámite tardó alrededor de doce horas, y también lamentó la falta de voluntad para ver el caso de un “ser indefenso que no tiene voz”.

Rescatistas piden donaciones para comprar comida

‘Miedosa’ logró dar a luz a once cachorritos, uno de los cuales murió. La perrita y sus diez crías reciben atención médica por parte del personal veterinario de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho.

De momento, la perrita se niega a comer debido al estrés al que estuvo sometida.

Los vecinos del sector cuidarán a ‘Miedosa’ y sus crías, que serán puestas en adopción cuando cumplan dos meses, debido a que es vital que en este momento estén al lado de su mamá.

Los cuidadores necesitan donaciones de pañales para perro, pañitos húmedos y comida. Si usted desea apoyar, puede realizar una donación a través de Yape o Plin al 938 219 361, a nombre de Sandra Macedo.

Actualmente, la denuncia ya se presentó contra la dueña de la mascota; sin embargo, sería su hijo, un menor de edad, quien habría cometido tal acto de crueldad animal.