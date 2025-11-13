Minedu: clases de este viernes 14 de noviembre en colegios públicos son virtuales por paro de transportistas

El Ministerio de Educación informó que este viernes 14 de noviembre, las clases se realizarán en la modalidad remota en las instituciones educativas públicas de la capital, ante el paro de transportistas convocado por un gremio contra la ola de inseguridad que afecta al país.

Dicha medida fue dada a conocer en un comunicado compartido en las redes sociales de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM).

Respecto de las instituciones privadas, indicaron que estas podrán adoptar las medidas que garanticen la seguridad de sus estudiantes y comunidad educativa, sin afectar la continuidad de la jornada escolar.

Señalaron también que monitorearán y coordinarán de forma permanente con las instancias correspondientes para adoptar todas las medidas necesarias, a fin de garantizar la continuidad del servicio educativo y la protección integral de los estudiantes, docentes y personal administrativo.

Anuncio de paro de transportistas

El pasado 28 de octubre, Walter Carrera, vocero de la Asociación de Transportistas Nacionales e Internacionales (Asotrani) -gremio que representa a conductores de colectivos, mototaxis, combis y de buses de transporte público- anunció un paro de su sector para el próximo 14 de noviembre.

En declaraciones a RPP, el vocero indicó que esta decisión responde a que, pese al estado de emergencia decretado por el gobierno de José Jerí, recientemente han sido asesinados dos choferes de transporte público en la avenida Néstor Gambeta en el Callao, a manos de lo que serían sicarios que operan en bandas criminales de extorsionadores.

“Lamentablemente, una vez más, una cifra más, una familia más destruida, ha quedado en la orfandad; y yo creo que se puede estar visualizando nuevamente que el estado de emergencia no está dando resultados. A pesar de todo, a pesar de la prohibición de la circulación en dos personas en una moto lineal, entre otras medidas que ha tomado este nuevo gobierno, no es suficiente", indicó el vocero de Asotrani.