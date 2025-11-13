Últimas Noticias
Minedu brindará "todas las facilidades" para las investigaciones sobre fallecimiento de escolar en el colegio Héroes del Cenepa

Sede del Ministerio de Educación.
Sede del Ministerio de Educación. | Fuente: Andina
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

Padres de familia denunciaron que su hijo de 14 años falleció por una presunta negligencia al no ser auxiliado tras presentar convulsiones mientras se encontraba en horario de clase en la institución educativa Héroes del Cenepa. "Expresamos nuestras condolencias a la familia y seres queridos", sostuvo el ministerio de Educación.

El Ministerio de Educación ha dispuesto "todas las facilidades" para las investigaciones sobre el fallecimiento de un menor de 14 años, quien cursaba el grado de secundaria en la institución educativa Héroes del Cenepa, ubicado en el Cercado de Lima.

"Se brindarán todas las facilidades para las investigaciones que desarrollen las autoridades competentes, a fin de esclarecer, con total transparencia, las circunstancias en las que ocurrieron los hechos", sostuvieron.

Por otro lado, el ministerio ha dispuesto "la activación inmediata de los protocolos de atención y de las acciones de supervisión correspondientes, a través de la UGEL 3, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana y la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar".

Además, el Minedu ha dispuesto que los equipos de "Tutoría y Convivencia Escolar" brinden acompañamiento emocional y soporte especializado a la familia y a la comunidad educativa.

El caso

Según información preliminar, el estudiante fue trasladado al hospital Dos de Mayo, donde se confirmó su deceso.

La madre del menor denunció negligencia por parte del personal del centro educativo, debido a que a su hijo, del tercer grado de secundaria, no se le brindó los auxilios correspondientes, esperando el lapso de 45 minutos hasta el momento que llegó su esposo.

Ministerio de Educación Colegio Héroes del Cenepa Cercado de Lima

