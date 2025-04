Asotrani señala que evalúan paro nacional de transportistas: “Necesitamos acciones concretas”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Walter Carrera, vicepresidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani), informó que este viernes, 11 de abril, el transporte público operará con normalidad.

Sin embargo, adelantó que diversos gremios del sector se reunirán para evaluar la convocatoria a un paro nacional, como medida de protesta ante el aumento de la criminalidad que afecta a los transportistas.

“(Este viernes) se va a definir con todos los sectores la fecha de cuándo vamos a realizar un paro y movilización a nivel nacional. Junto con los demás dirigentes, tenemos reuniones constantes con los representantes de la Macro Región Sur, la Macro Región Norte y la Macro Región Centro. Estamos totalmente enlazados”, señaló en el programa Prueba de fuego de RPP.

“Haremos una medida de fuerza en defensa de la vida porque necesitamos acciones concretas”, agregó.

Por otro lado, el agremiado calificó la paralización de este jueves como "un éxito total", pese a que, según su versión, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, intentó disuadirlos de sumarse a las protestas.

“Como es el trabajo natural del Gobierno, no les convenía que paralice el sector del Transporte, que es una columna vertebral muy importante en el país y en la capital. Ante esa situación se ha visto en la obligación de, obviamente, obedeciendo las órdenes de su jefa, que es la presidenta, en persuadir a los diversos representantes [para que no protesten]”, manifestó.

No obstante, afirmó que los transportistas se mantuvieron firmes en su decisión, señalando que la medida es "un llamado de atención al Ejecutivo" para que "tome cartas en el asunto con mucha seriedad” porque “acá se está tomando algo a la ligera”.

Walter Carrera dijo, además, que en una de las reuniones, Raúl Pérez Reyes se juntó con un grupo de transportistas en otra sala para ofrecerles “algunos beneficios”.

“El ministro de Transportes los jaló a todos. Bueno, ya no escuché qué les ofrecía, de repente, obvio que algunos beneficios, los cuales ellos no han aceptado porque era retroceder ante una situación tomada, ante una situación muy caótica, porque la vida no se negocia”, apuntó.