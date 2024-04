Ministerio Público realiza diligencias en Municipalidad de Comas tras presunto caso de corrupción

La Fiscalía Anticorrupción de Lima Norte realizó este lunes una diligencia de exhibición e incautación de documentos en la Municipalidad de Comas. Esto tras la difusión de un reportaje realizado por Panorama donde se conoció una presunta facturación por más de medio millón de soles a favor de la Distribuidora y Servicios Ismael EIRL, en menos de un año.

En la diligencia, dirigido po la fiscal provincial Edith Mabell Cabrera García, se desarrolló en la Oficina de Logística de la comuna edil y cuenta con el apoyo de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional de Lima Norte.

Según el programa 'Panorama', una joven llamada Wendy Sueñer Rojo dirige la empresa 'Distribuidora y Servicios Ismael', que supuestamente facturó S/ 584 816 en tan solo ocho meses, según registros de la municipalidad distrital. Sin embargo, la supuesta empresaria aseguró que nunca trabajó para la institución.

En el reportaje se señala que dicha empresa realiza desde servicios para alquiler de locales, baños portátiles, cargadores sobre llantas, camiones volquetes así como suministrar agua para obras.



Wendy Sueñer declaró en la nota periodística que la empresa sería manejada por su pareja, cuyo nombre no quiso revelar. Además, afirmó que es imposible que hayan ganado medio millón de soles.

🚨#LoÚltimo | Fiscalía Anticorrupción de Lima Norte realiza diligencia de exhibición e incautación de documentos en el municipio de #Comas, tras presunta facturación por más de medio millón de soles a favor de la Distribuidora y Servicios Ismael EIRL, en menos de un año. (1/2) pic.twitter.com/AQmQCAu9gT — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 8, 2024

Alcalde desconocía el caso

Ulises Villegas, alcalde de Comas, también se pronunció en el reportaje y aseguró desconocer del caso y que realizarán la denuncia respectiva para encontrar a los responsables.

"Me han fallado, deben haberme fallado. Yo no he fallado todavía a Dios ni a mi pueblo. No he fallado a la confianza que me han dado los vecinos de ser alcalde", expresó.