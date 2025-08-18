Huarmey: bloquean carretera Panamericana Norte por paralización de obra de las defensas ribereñas a cargo de la ANIN

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cientos de manifestantes han bloqueado el kilómetro 295 de la Panamericana Norte, a la altura del distrito de Huarmey. | Fuente: RPP

Cientos de manifestantes han bloqueado el kilómetro 295 de la Panamericana Norte, a la altura del distrito de Huarmey, en la región Áncash.

La medida es llevada a cabo como parte de un paro convocado por los agricultores de la provincia debido a la paralización de la obra de las defensas ribereñas en el río Huarmey, a cargo de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).

Debido a la medida, cientos de transportistas y pasajeros se han quedado varados en la vía que conecta Lima con el norte del país.

Asimismo, durante las protestas se han reportado enfrentamientos entre efectivos de la Policía Nacional y manifestantes.

Además, los mercados de la provincia permanecen cerrados a causa de las protestas en la Panamericana Norte.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Casma vive la misma situación

Por su parte, la provincia de Casma, a una hora de Huarmey, afronta una situación similar. Aquí, se realiza una marcha de manifestantes por la paralización de las obras del hospital y las defensas ribereñas en los ríos, también a cargo de la ANIN.