Huarmey: bloquean carretera Panamericana Norte por paralización de obra de las defensas ribereñas a cargo de la ANIN

El kilómetro 295 de la importante vía se encuentra bloqueado debido a un paro convocado por los agricultores de la zona a causa de la paralización de la obra de las defensas ribereñas del río Huarmey.
Cientos de manifestantes han bloqueado el kilómetro 295 de la Panamericana Norte, a la altura del distrito de Huarmey, en la región Áncash.
La medida es llevada a cabo como parte de un paro convocado por los agricultores de la provincia debido a la paralización de la obra de las defensas ribereñas en el río Huarmey, a cargo de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).
Debido a la medida, cientos de transportistas y pasajeros se han quedado varados en la vía que conecta Lima con el norte del país.
Asimismo, durante las protestas se han reportado enfrentamientos entre efectivos de la Policía Nacional y manifestantes.
Además, los mercados de la provincia permanecen cerrados a causa de las protestas en la Panamericana Norte.
Casma vive la misma situación
Por su parte, la provincia de Casma, a una hora de Huarmey, afronta una situación similar. Aquí, se realiza una marcha de manifestantes por la paralización de las obras del hospital y las defensas ribereñas en los ríos, también a cargo de la ANIN.