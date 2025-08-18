Últimas Noticias
Lima
89.7 FM /730 AM
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Piura
103.3 FM / 920 AM
Cusco
93.3 FM
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
Palabras de Piedad
Huarmey: bloquean carretera Panamericana Norte por paralización de obra de las defensas ribereñas a cargo de la ANIN

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

El kilómetro 295 de la importante vía se encuentra bloqueado debido a un paro convocado por los agricultores de la zona a causa de la paralización de la obra de las defensas ribereñas del río Huarmey.

Áncash
Cientos de manifestantes han bloqueado el kilómetro 295 de la Panamericana Norte, a la altura del distrito de Huarmey.
Cientos de manifestantes han bloqueado el kilómetro 295 de la Panamericana Norte, a la altura del distrito de Huarmey. | Fuente: RPP

Cientos de manifestantes han bloqueado el kilómetro 295 de la Panamericana Norte, a la altura del distrito de Huarmey, en la región Áncash.

La medida es llevada a cabo como parte de un paro convocado por los agricultores de la provincia debido a la paralización de la obra de las defensas ribereñas en el río Huarmey, a cargo de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).

Debido a la medida, cientos de transportistas y pasajeros se han quedado varados en la vía que conecta Lima con el norte del país.

Asimismo, durante las protestas se han reportado enfrentamientos entre efectivos de la Policía Nacional y manifestantes.

Además, los mercados de la provincia permanecen cerrados a causa de las protestas en la Panamericana Norte.

Casma vive la misma situación

Por su parte, la provincia de Casma, a una hora de Huarmey, afronta una situación similar. Aquí, se realiza una marcha de manifestantes por la paralización de las obras del hospital y las defensas ribereñas en los ríos, también a cargo de la ANIN.

Voces regionales

Inseguridad Ciudadana: Desafíos y Soluciones para el Perú

La inseguridad ciudadana es uno de los mayores desafíos en el Perú, afectando la calidad de vida y generando una constante sensación de vulnerabilidad. En este episodio de Voces Regionales, conversamos con Arturo Huaytalla, especialista en seguridad ciudadana, sobre las causas estructurales del problema y las propuestas técnicas necesarias para fortalecer la seguridad en nuestras comunidades.
Voces regionales
Tags
Áncash Huarmey ANIN Manifestaciones Panamericana Norte Bloqueo

