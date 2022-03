Minsa aclara a la Defensoría que entre 9 a 10 millones de personas no tienen la tercera dosis en el país

Vacunación contra la COVID-19 | Fuente: Andina

La directora de Inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsa), María Martínez, precisó este viernes que entre 9 a 10 millones de personas no tienen aún la tercera dosis de refuerzo contra la COVID-19 en el Perú y no 13 millones como informó la Defensoría del Pueblo en un informe sobre la vacunación.

En entrevista con La Rotativa del Aire edición noche RPP Noticias, María Martínez consideró que probablemente la Defensoría del Pueblo sacó un cálculo con la población total del país, pero aclaró que el cálculo debe obtenerse con la cifra oficial alcanzada en diciembre de 22 millones de dosis aplicadas. Sobre eso, afirmó, se debe analizar la información para saber cuántas personas recién deberían recibir la tercera dosis.

"Recordemos que para la cohorte de vacunación entre una segunda y tercera dosis tiene que pasar tres meses. Por lo tanto, si en diciembre solo se alcanzó 22 millones de personas que se vacunaron, hoy estamos vacunando cerca de 12 millones", dijo.

"Por lo tanto, la cifra que sí nos está faltando para poder vacunar está en el promedio de 9 a 10 (millones), porque recordemos que tenemos que alcanzar más del 70 % para garantizar que por lo menos vamos a estar enfrentando una posible variante que puede ocurrir en nuestro país y mientras no estemos vacunados contra la tercera dosis, eso nos pone en mucho riesgo", agregó.

María Martínez expresó su preocupación por los 9 a 10 millones de personas sin tercera dosis contra la COVID-19, por eso resaltó que el Minsa está intensificando la vacunación y sumando más estrategias de inmunización.

"No estamos cambiando el ritmo de la vacunación con otras estrategias. En vista que la población no va, estamos ampliando algunos horarios para ver que las personas tengan la oportunidad de recibir una vacuna, toda vez que no hemos salido de esta pandemia", aseguró.

Tercera dosis a menores de 12 a 17 años

En relación a los menores de 12 a 17 años que ya pueden acudir por su tercera dosis contra la COVID-19, María Martínez explicó que desde el sábado este grupo etario recibirá el refuerzo tras cinco meses de recibir la segunda dosis.



"Ya los jóvenes de 12 a 17 años tenemos una cifra que hasta el momento se han colocado 2 500 000. Además, la vacunación se coloca según las cohortes y necesitamos en promedio 500 mil. Hemos sacado el reporte que las 500 000 deben llegar en estos días, en promedio de una semana, y posterior a ellos llegarán los chicos que se colocaron su dosis en noviembre y diciembre, esto es progresivo", dijo.

Asimismo, la jefa de Inmunizaciones del Minsa aseguró que Lima es donde se debe intensificar la vacunación contra la COVID-19 a menores de 12 a 17 años, ya que esta región inició en octubre la inmunización a este grupo etario.



"Hemos emprendido la vacunación con 36 horas continuas que van a ser realizadas en los lugares estandarizados que tenía el Ministerio de Salud, tanto para la primera y la segunda. Pero además en las regiones donde este grupo ya cumplió cinco meses después de la segunda debe tener (tercera dosis). Mañana y pasado van a seguir vacunando", manifestó.

