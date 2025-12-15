El Ministerio de Salud informó que se activaron todos los protocolos de vigilancia, diagnóstico y monitoreo para contener la propagación del virus. Se trata de menores de edad.

Minsa confirma dos casos de la influenza A H3N2 en el Perú

El viceministro de Salud, Leonardo Rojas, confirmó este lunes que en el Perú ya hay dos casos de la influenza estacional A (H3N2) subclado K luego de unos análisis. Según precisó, se trata de dos menores que viven en Lima.

Rojas manifestó, en conferencia de prensa, que se activaron todos los protocolos de vigilancia, diagnóstico y monitoreo para contener la propagación del virus a nivel nacional.

Por su parte, César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), explicó que este nuevo subclado se originó entre Estados Unidos y Australia, afectando a otros 32 países.

"En la región, nuestro país es uno de los primeros junto con Costa Rica y el resto de naciones irá detectando este subclado. El riesgo de que se presente una epidemia es muy bajo porque no nos encontramos en la estación de invierno", manifestó.

