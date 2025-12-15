Últimas Noticias
Minsa confirma dos casos de la influenza A H3N2 en el Perú

Minsa confirma dos casos de la influenza A H3N2 en el Perú | Fuente: Andina
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

El Ministerio de Salud informó que se activaron todos los protocolos de vigilancia, diagnóstico y monitoreo para contener la propagación del virus. Se trata de menores de edad.

El viceministro de Salud, Leonardo Rojas, confirmó este lunes que en el Perú ya hay dos casos de la influenza estacional A (H3N2) subclado K luego de unos análisis. Según precisó, se trata de dos menores que viven en Lima.

Rojas manifestó, en conferencia de prensa, que se activaron todos los protocolos de vigilancia, diagnóstico y monitoreo para contener la propagación del virus a nivel nacional. 

Por su parte, César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), explicó que este nuevo subclado se originó entre Estados Unidos y Australia, afectando a otros 32 países. 

"En la región, nuestro país es uno de los primeros junto con Costa Rica y el resto de naciones irá detectando este subclado. El riesgo de que se presente una epidemia es muy bajo porque no nos encontramos en la estación de invierno", manifestó.  

Más información en breve.

Tags
Ministerio de Salud AH3N2

