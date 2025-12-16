Minsa descarta pandemia de influenza A H3N2: ¿qué cuidados debemos tener en días de mayor afluencia ciudadana?

El Minsa confirmó ayer, lunes, los dos primeros casos de influenza estacional A (H3N2) subclado K en el Perú, una variante que ha aumentado rápidamente en varios países de Europa, Asia, América del Norte y, recientemente, en América del Sur.

Se trata de dos menores de edad que, según indicó Leonardo Rojas, viceministro de Salud, ya fueron dados de alta. No obstante, la situación requirió que se activaran todos los protocolos de vigilancia, diagnóstico y monitoreo para contener la propagación del virus a nivel nacional.

Al conocer esta información, ¿es correcto pensar que estaríamos ante una pandemia como ocurrió en 2020 con la COVID-19? César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), en diálogo con RPP, descartó que estemos ante esa situación, por lo que pidió calma a la población.

“Es importante aclarar que no estamos frente a ninguna pandemia. Básicamente, lo que estamos observando en el hemisferio norte: Europa, Estados Unidos y Canadá, es el comportamiento normal de la gripe estacional que se presenta todos los años. La única diferencia es que se ha identificado un nuevo subclado, que es el subclado K, que es similar a los otros virus de influenza que circulan todos los años. Entonces no hay motivo de preocupación”, explicó Munayco en La Rotativa del Aire.

Sin embargo, el epidemiólogo exhortó a la población a “seguir las recomendaciones” aprendidas “durante la pandemia para evitar contagios por cualquier virus respiratorios”. ¿Cuáles son estos cuidados? RPP conversó con Elizabeth Alvarado, decana del Colegio Nacional de Enfermeros del Perú, para tener mayor detalle al respecto.

Alvarado: "No es comparable con la COVID-19"

Alvarado remarcó que la variante A H3N2 "no es comparable con la COVID 19" y coincidió en que no hay mayor motivo de alarma, pero sí la necesidad de considerar la parte preventiva con los cuidados del caso.

"No tenemos por qué alarmar a la población, que ya tiene experiencia, nuestro país ya tiene experiencia al respecto. Entonces, aquí es cuidar la parte preventiva", sostuvo.

"Si uno está con la sintomatología, como es tos, fiebre, rinorrea, cefalea, dolor corporal, estornudos, entonces, inmediatamente, me pongo mi mascarilla. Pero no una mascarilla barata, sino una mascarilla que realmente nos proteja, que es la N95, por prevención. Eso no quiere decir que lo tenemos que usar en todo momento. Si estoy en grupo de personas o estoy en mi centro laboral, tengo que ponérmela para proteger. Pero no debemos alarmar a la población [que] ya está informada al respecto", precisó.

Además de ello, resaltó que es importante la vacuna preventiva, mucho más en niños menores y adultos mayores, especialmente si tienen enfermedades como hipertensión o diabetes. Asimismo, remarcó que el sistema público de salud se encuentra abastecido con las vacunas.

"Anoche, hemos tenido reunión con la Coordinadora Nacional de Inmunizaciones, y ella me ha vertido los datos. Yo instaría a que esté tranquila la población, porque en los centros y puestos de salud está la enfermera en el servicio de inmunizaciones para aplicar la vacuna, de cualquier índole, y mucho más de H3N2", indicó.

"El dato que yo tengo es de 6 304 955 [de inmunizaciones]. De acuerdo a la edad, menores de 5 años, a nivel nacional, más de 1 393 947. Y de 5 a 59 años: más de 3 000 678. Y en adultos mayores […], ahí está más de 1 428 000. Entonces, agradecer realmente al Ministerio de Salud que, a nivel de todos los centros y puestos, están abastecidos por las enfermeras que vacunan oportunamente", destacó.

Por ello, Alvarado instó a la población a acudir a su centro de salud, ya que, según advirtió, esa conducta aún "no lo estamos teniendo".

"Si sabemos que ya vamos a entrar a un invierno, tengo que ya vacunarme contra la influenza, pero esa conducta no lo estamos teniendo. Por eso la enfermera cumple un rol importante en la educación, en la detección. Ellas están en la comunidad, los del primer nivel de atención, que es el menor grueso, si podemos decir, de las enfermeras. Y ahí el ministro debe reforzar con mayor personal, con su pago de guardias. Entonces, tienen todo el día para ir a las casas, si es que es necesario. Ahorita no están saliendo, están en el centro de salud, no están saliendo todavía", señaló.

Finalmente, la decana del Colegio Nacional de Enfermeros del Perú dijo que, "para menores de edad, está en el calendario de vacunas [del Minsa] lo del H3N2".

"Para tranquilidad de la población, sus niños están protegidos porque está dentro del calendario de vacunación, así que no hay que preocuparse. Ahora, para los adultos mayores, cuando uno llega a una edad, ya ellos se vuelven dependientes. Entonces, ¿quién debe estar detrás? Los hijos, ¿dónde están los hijos? Entonces, al adulto mayor [toca] llevarlo a su centro para protegerlo […] Los que no nos cuidamos bien, estamos teniendo una diabetes, una hipertensión", sostuvo.

"Mis colegas, enfermeras a nivel nacional, ellas están comprometidas con el cuidado de la salud de la población. Ellas son las que están en primera línea, tanto en hospital como en el primer nivel de atención. Yo soy salubrista y muero por la salud pública porque he caminado y sé cuál es la respuesta de la población. Hay que trabajar esa conducta de desconfianza", puntualizó.