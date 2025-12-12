Ministerio de Salud garantiza abastecimiento de vacunas ante alerta internacional por variante de la Influenza A H3N2

Tras la alerta internacional por la Influenza H3N2 subclado K, el ministro de Salud, Luis Quiroz, informó sobre la situación actual en el país y reiteró la importancia de la vacunación como principal medida de prevención frente a esta enfermedad respiratoria.

En declaraciones para RPP, el titular del Minsa aseguró que el Perú cuenta con el abastecimiento suficiente de vacunas contra la influenza.

“Tenemos el abastecimiento a nivel nacional con la cantidad suficiente. Tenemos una cobertura del 60 % de vacunados contra la influenza”, señaló.

El ministro explicó que el hecho de que en algunos establecimientos de salud las vacunas se hayan agotado responde a la alta demanda y al uso constante de estas.

“Es lógico que en algunos centros se haya acabado porque se ponen la vacuna contra la influenza y contra el neumococo”, sostuvo.

“Si ustedes regresan en una hora o menos al mismo establecimiento de salud, ya están abastecidos”, precisó.

Cabe señalar que mientras en Europa y Estados Unidos ya se han reportado incrementos de contagios, el escenario en el Perú se mantiene bajo estricta vigilancia epidemiológica, especialmente ante la llegada de viajeros al estar próximos a celebrar las fiestas de fin de año.

Por otro lado, el ministro exhortó a la población a reforzar las medidas de prevención para reducir el riesgo de contagio.

Entre ellas, recomendó poner en práctica el constante y correcto lavado de manos, cubrirse la nariz y la boca al estornudar -preferentemente con papel desechable- y asegurar una adecuada ventilación de los espacios cerrados.

Asimismo, indicó que, ante la presencia de síntomas respiratorios como fiebre, las personas deben permanecer en sus domicilios, utilizar mascarilla y mantener el distanciamiento físico para evitar la propagación de la enfermedad.

Finalmente, Luis Quiroz afirmó que el virus de Influenza A H3N2 no reviste ningún signo de alerta o gravedad mayor e hizo un llamado a la ciudadanía a proteger a niños y adultos mayores.