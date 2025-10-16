Minsa reportó 29 civiles y 60 policías heridos tras las protestas en el Centro de Lima

José Roncal Narváez, de la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (Digerd) del Ministerio de Salud, informó a RPP que 27 pacientes han sido dados de alta, mientras que dos permanecen internados en el Hospital Loayza tras ser intervenidos quirúrgicamente.

Tras las protestas registradas en el Centro de Lima, 29 civiles fueron atendidos en distintos hospitales, de los cuales dos de ellos permanecen internados tras ser intervenidos quirúrgicamente, informó a RPP José Roncal Narváez, director general de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud del Ministerio de Salud (Minsa).

"La gran mayoría han sido pacientes policontusos de leve a moderada gravedad. De estos 29, 27 han sido dados de alta y dos pacientes permanecen en el Hospital Loayza, puesto que han sido intervenidos quirúrgicamente", declaró Roncal en La Rotativa del Aire.

"Un paciente ha sido intervenido quirúrgicamente de la parte abdominal. Está estable, postquirúrgico. Y el otro paciente, también; es un traumatismo encéfalo craneano (TEC) severo, también postoperado y está estable. Está todavía en el área de recuperación del Hospital Loayza", agregó.

Heridos atendidos

José Roncal informó que la atención de los 29 pacientes se distribuyó en diversas instituciones:

· Hospital Loayza: 17 pacientes.

· Hospital Dos de Mayo: 7 pacientes.

· Hospital Casimiro Ulloa: 2 pacientes.

· Emergencias Grau: 1 paciente.

· Hospital Rebagliati: 1 paciente.

· Zona del conflicto (atendido por SAMU): 1 paciente.

Respecto a las personas heridas, José Roncal sostuvo que la mayoría ha sido por inhalación de humo, gases lacrimógenos, contusiones en la mano y cráneo.

"Hubo heridas en cráneo, las cuales han sido suturadas, han estado en observación unas tres o cuatro horas y han sido de alta posteriormente en el Hospital Loayza", mencionó.

Asimismo, agregó que dentro de los heridos se encontraron dos menores de 16 años, que ya fueron dados de alta.

Los dos heridos con intervención quirúrgica

Por otro lado, en cuanto a los dos hospitalizados tras intervención quirúrgica, José Roncal aseguró que uno de ellos ingresó con "trauma abdominal" por un perdigón.

"Dato de herida por bala no lo tenemos. Por perdigones es el paciente que ha ingresado con trauma abdominal y el que ha sido intervenido quirúrgicamente [¿Estos perdigones son de metal o postas de goma?] Ese dato puntual tendríamos que recabarlo del post quirúrgico. No tenemos el dato de ingreso para decir que es goma o es metal. Es un dato que se lo recaba posteriormente a la intervención quirúrgica", informó a RPP, agregando que tanto este como el otro paciente ingresaron conscientes al hospital.

Sobre policías heridos

Por su parte, aseguró que tienen información general de 60 policías heridos tras las manifestaciones del último miércoles.

"El dato de los policías tenemos como información general que son 60 policías que han tenido heridas y han sido trasladados a sus hospitales correspondientes. De allí si no tenemos una información de los diagnósticos. Pero tenemos la información que han sido 60 policías trasladados a sus respectivos hospitales", señaló en RPP.

Respecto a ciudadano fallecido

RPP pudo conocer que el cuerpo del fallecido durante las protestas, fue retirado del Hospital Loayza para ser derivado a la morgue. La información fue confirmada por José Roncal Narváez, director general de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud.

"Este paciente que ha ingresado al hospital Loayza sin signos vitales. Alrededor de las 3 de la mañana este paciente ha sido retirado del Hospital Loayza en presencia de fiscalía y medicina legal", declaró en RPP.

Minsa sobre ciudadano fallecido: "Este paciente ha ingresado al hospital Loayza sin signos vitales" | Fuente: RPP