Este es el panorama en el Centro de Lima tras las protestas contra el Gobierno y el Congreso

Así lucen los exteriores del Congreso de la República. | Fuente: RPP / Claudia Huamantingo

Un equipo de RPP recorrió esta mañana las calles del Centro de Lima, horas después de las protestas registradas en la víspera contra el Gobierno y contra el Congreso de la República.

Nuestra reportera llegó hasta la sede del Legislativo, en la avenida Abancay, donde ayer se registraron enfrentamientos entre manifestantes y agentes de la Policía Nacional.

Según refirió, en los exteriores del Congreso, aún permanecen las rejas que se instalaron para evitar el avance de los protestantes.

No obstante, el tránsito vehicular está liberado en toda la avenida Abancay y en vías aledañas.

Reportan heridos y un fallecido tras las protestas

La Defensoría del Pueblo reportó el fallecimiento de un joven tras las protestas contra el Gobierno y el Congreso, en el Centro de Lima.

En declaraciones a RPP, Fernando Lozada, funcionario de la Defensoría del Pueblo, dio cuenta sobre el fallecimiento de esta persona, identificada como Eduardo Ruiz Sanz, que fue registrado por el Hospital Arzobispo Loayza.

Según la institución, en el marco de las manifestaciones, se han registrado 102 personas heridas policontusas, entre policías y civiles, ingresadas a emergencias de diversos hospitales de la capital.