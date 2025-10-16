Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Este es el panorama en el Centro de Lima tras las protestas contra el Gobierno y el Congreso

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Un equipo de RPP recorrió las calles del Centro de Lima horas después de las manifestaciones, en las que se registraron enfrentamientos con la PNP.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Lima
00:00 · 02:18
Centro de Lima
Así lucen los exteriores del Congreso de la República. | Fuente: RPP / Claudia Huamantingo

Un equipo de RPP recorrió esta mañana las calles del Centro de Lima, horas después de las protestas registradas en la víspera contra el Gobierno y contra el Congreso de la República.

Nuestra reportera llegó hasta la sede del Legislativo, en la avenida Abancay, donde ayer se registraron enfrentamientos entre manifestantes y agentes de la Policía Nacional.

Según refirió, en los exteriores del Congreso, aún permanecen las rejas que se instalaron para evitar el avance de los protestantes. 

No obstante, el tránsito vehicular está liberado en toda la avenida Abancay y en vías aledañas. 

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Reportan heridos y un fallecido tras las protestas

La Defensoría del Pueblo reportó el fallecimiento de un joven tras las protestas contra el Gobierno y el Congreso, en el Centro de Lima.

En declaraciones a RPP, Fernando Lozada, funcionario de la Defensoría del Pueblo, dio cuenta sobre el fallecimiento de esta persona, identificada como Eduardo Ruiz Sanz, que fue registrado por el Hospital Arzobispo Loayza.

Según la institución, en el marco de las manifestaciones, se han registrado 102 personas heridas policontusas, entre policías y civiles, ingresadas a emergencias de diversos hospitales de la capital.

Te recomendamos

Informes RPP

A cinco meses de la elección del Papa, ¿cómo recuerdan los chiclayanos ese emotivo momento?

El 8 de octubre se cumplieron cinco meses desde que Robert Prevost fue elegido como el Papa León XIV. Una persona que estuvo entregada a su devoción y cariño a Lambayeque. Hoy, sus fieles chiclayanos lo recuerdan con cariño. Escuchemos el informe elaborado por Henry Urpeque.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Centro de Lima Congreso Gobierno Protestas

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA